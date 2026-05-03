José Barcala: “En el cómputo global, el Barça se merece ser el clasificado”

Barcelona, 3 may (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, José Barcala, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Barça por 4-2 que, pese a que su equipo “ha crecido” en el segundo tiempo, el Barça merecía la victoria “en el cómputo global”.

Preguntado por si el sabor del partido en el Spotify Camp Nou había sido agridulce por haber ido claramente de menos a más y haber tenido varias ocasiones manifiestas de gol en el tramo final de partido, el entrenador español del equipo alemán ha asegurado que se iba “con la sensación que en estos partidos es cuestión de detalles”.

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“Los márgenes son muy pequeños. El Barça ha tenido momentos en los que ha podido finiquitar la eliminatoria, nosotras hemos sido capaces de sobrevivir, hemos tenido nuestro momento y no lo hemos sabido aprovechar”, ha comentado el técnico que no ha podido estar hoy en el banquillo por haber visto la tarjeta roja en la ida en el Allianz Arena, choque que terminó 1-1.

“Quiero resaltar que es un momento de orgullo para nosotros”, ha dicho, orgulloso de haber competido ante “un rival muy completo”. “Hemos crecido desde el partido de octubre (una derrota ante el Barça por 7-1) y también en este partido”, ha argumentado, haciendo hincapié en que, a diferencia del primer tiempo, su equipo ha “mejorado” en el segundo; “hemos sido más agresivas, encontrando los momentos y buscando transiciones”.

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El técnico gallego ha felicitado a su rival y ha atribuido, también, los buenos momentos del cuadro bávaro en el tramo final a una cierta relajación del combinado barcelonista: “no es solo un factor, es todo; quizá el Barça se ve ganador del partido y se relaja, y nosotros damos un pase adelante. La altura de nuestros extremos es más elevada, más calma con la posesión…”

Sin embargo, Barcala, cuya posición en el banquillo ha sido ocupada por Kjetil Lone, se ha mostrado satisfecho: “no tengo nada que reprochar, no es el final de nuestra historia en esta competición”. “Estos partidos y estas experiencias van a ser muy importantes en el futuro”, ha sentenciado. EFE

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