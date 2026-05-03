Espana agencias

José Barcala: “En el cómputo global, el Barça se merece ser el clasificado”

Guardar

Barcelona, 3 may (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, José Barcala, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Barça por 4-2 que, pese a que su equipo “ha crecido” en el segundo tiempo, el Barça merecía la victoria “en el cómputo global”.

Preguntado por si el sabor del partido en el Spotify Camp Nou había sido agridulce por haber ido claramente de menos a más y haber tenido varias ocasiones manifiestas de gol en el tramo final de partido, el entrenador español del equipo alemán ha asegurado que se iba “con la sensación que en estos partidos es cuestión de detalles”.

PUBLICIDAD

“Los márgenes son muy pequeños. El Barça ha tenido momentos en los que ha podido finiquitar la eliminatoria, nosotras hemos sido capaces de sobrevivir, hemos tenido nuestro momento y no lo hemos sabido aprovechar”, ha comentado el técnico que no ha podido estar hoy en el banquillo por haber visto la tarjeta roja en la ida en el Allianz Arena, choque que terminó 1-1.

“Quiero resaltar que es un momento de orgullo para nosotros”, ha dicho, orgulloso de haber competido ante “un rival muy completo”. “Hemos crecido desde el partido de octubre (una derrota ante el Barça por 7-1) y también en este partido”, ha argumentado, haciendo hincapié en que, a diferencia del primer tiempo, su equipo ha “mejorado” en el segundo; “hemos sido más agresivas, encontrando los momentos y buscando transiciones”.

PUBLICIDAD

El técnico gallego ha felicitado a su rival y ha atribuido, también, los buenos momentos del cuadro bávaro en el tramo final a una cierta relajación del combinado barcelonista: “no es solo un factor, es todo; quizá el Barça se ve ganador del partido y se relaja, y nosotros damos un pase adelante. La altura de nuestros extremos es más elevada, más calma con la posesión…”

Sin embargo, Barcala, cuya posición en el banquillo ha sido ocupada por Kjetil Lone, se ha mostrado satisfecho: “no tengo nada que reprochar, no es el final de nuestra historia en esta competición”. “Estos partidos y estas experiencias van a ser muy importantes en el futuro”, ha sentenciado. EFE

jgc/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seis "picaos" cumplen penitencia en una Cruz de mayo condicionada por la lluvia

Infobae

El festival Viña Rock celebrará los 30 años del 29 de abril al 1 de mayo de 2027

Infobae

Ocho fallecidos en las carreteras desde el inicio de la operación del puente de mayo

Infobae

Una granizada provoca un accidente entre 18 vehículos con 20 heridos leves en Cantabria

Infobae

Lunes, 4 de mayo de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia