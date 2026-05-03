Alcaraz llevara su "Academy" a El Palmar (Murcia) y Madrid

Murcia, 3 may (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz llevará la academia que lleva su nombre a su pueblo, EL Palmar (Murcia), y Madrid el próximo verano.

El lugar en el que nació hace casi 23 años -los cumple el 5 de mayo- el actual número 2 del mundo albergará este campamento del 29 de junio al 31 de julio en cinco turnos semanales y la capital de España lo acogerá la cuarta semana de julio.

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Las instalaciones que la Real Sociedad Club de Campo de Murcia tiene en la pedanía murciana y la Ciudad de la Raqueta serán los dos escenarios.

Esta escuela, que gestiona Carlos Alcaraz González, padre del fenómeno del tenis, desde hace 32 años -fue fundada como en septiembre de 1993 en el llamado popularmente como club Tiro de Pichón-, y que explota y difunde de un tiempo a esta parte la imagen de quien ya lleva ganados 26 títulos del circuito ATP, siete de ellos Grand Slam.

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Como Carlos Alcaraz Academy se la conoce desde 2023. Un año después empezaron a llevarse a cabo acciones formativas a nivel internacional, desde la que tuvo lugar por primera vez en Melbourne, ciudad australiana a la que volvió dos veces más.

Tras los campamentos también desarrollados en Estados Unidos, concretamente en California y en Miami y también en México y Chile, la actividad se llevará a cabo en España, uno de ellos es el lugar en el que se forjó la figura que hoy domina el tenis junto al italiano Jannik Sinner.

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Aprender y mejorar raqueta en mano en ese mismo espacio en el que Carlitos dio sus primeros derechazos y reveses y también esas dejadas tan suyas es algo que podrán hacer más de un centenar de jóvenes previa inscripción.

El mes de julio estará cargado de tenis en la RSCC de Murcia, tal y como cuenta a EFE Alfredo Sarriá, coordinador de la Academy y que trabaja en la misma codo con codo con Alcaraz González.

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"Serán cinco semanas de actividad y el plazo ya está abierto desde el lunes. La idea es que sean entre 20 y 32 alumnos, como mucho, por turno porque tampoco queremos que haya masificación. Además, hay que tener en cuenta que coincidiremos con la escuela de verano del club y además éste tiene socios y hay que adaptarse a la demanda de ellos sin ocupar todas las pistas. La idea es que trabajemos con cuatro a la vez", explica Sarriá.

El campamento desarrollará su acción de 8 de la mañana a 13:00 o 14:00 horas evitando las horas de máximo calor en época veraniega y serán los monitores de la propia CAA los que dirijan las sesiones.

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Si Carlos Alcaraz acudirá a visitar a los alumnos, como suele hace de forma habitual en el club, es algo no programado porque no se si sabe si el tenista, actualmente lesionado, estará esos días en Murcia o compitiendo -en esas fechas se disputará Wimbledon-. Si estuviera en Londres ya sería una buena señal.

"Estamos promocionando la academia y resulta evidente que hay demanda para que lleguemos a muchos sitios y eso lo estamos aprovechando para abrir mercados en nuestro plan de expansión estratégica", expone Sarriá al referirse a "un producto muy atractivo y que es igualmente demandado por adultos, como nos ocurrió sobre todo en Estados Unidos y en México llegando a colgar el cartel de completo también para ese tipo de alumnos". EFE

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