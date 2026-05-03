Albares viaja a Italia y al Vaticano para reforzar las relaciones ante la visita del papa

Madrid, 3 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tiene previsto viajar este lunes a Italia y al Vaticano con el fin de reforzar las relaciones bilaterales ante la visita a España del papa León XIV el próximo mes de junio.

El ministro mantendrá una reunión de trabajo con su homólogo de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, para fortalecer las relaciones bilaterales y de cara al viaje apostólico de León XIV, del 6 al 12 de junio, a Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

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Según ha comunicado Asuntos Exteriores este domingo, Albares también inaugurará la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona, tras su rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el ministerio.

En la Cancillería, el ministro visitará una exposición de la agencia EFE 'España e Italia, 50 años para enmarcar', que busca conectar la memoria de la relación hispano-italiana, inscribiéndose en la senda de "España en libertad, la iniciativa del Gobierno de España que conmemora la recuperación de libertades democráticas".

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​El ministro prevé concluir la visita con una reunión con hispanistas italianos. EFE