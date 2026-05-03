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0-2. Vinicius frena el alirón del Barcelona

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 may (EFE).- El Real Madrid hizo los deberes contra el Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y evitó el alirón liguero del Barcelona, gracias a un doblete de Vinicius en la segunda parte, un resultado que, por otra parte, evita que los blanquiazules se escapen de la zona baja de la clasificación.

Los tantos del brasileño en los minutos 55 y 66 borraron de un plumazo la imprecisión previa de los de Arbeloa. Y también dejaron en nada las mejores ocasiones del anfitrión: un cabezazo de Cabrera al filo del descanso y disparos con intención de Roberto y Terrats. Nada de eso evitó la avalancha Vinicius en la reanudación.

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Ocho minutos tardó el Real Madrid en dejar claro que no regalaría el título al Barcelona. Primero lo probó Bellingham, desde fuera del área. Después, Vinicius ya fue el protagonista mandando el balón a un palo. El potencial ofensivo blanco, un reto para la zaga periquita, se hizo notar en los primeros diez minutos.

El inicio de los de Arbeloa se truncó con la lesión de Mendy. El francés, tras correr para controlar un balón, se fue al suelo y pidió el cambio. En el minuto 14, salió del terreno de juego señalándose el muslo derecho y entró Fran García. El traspié no rompió el dominio visitante.

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El Espanyol tenía problemas para llegar arriba con claridad. Roberto y Terrats avisaron a Lunin, pero sin veneno destacable. En el minuto 25, el partido pudo cambiar radicalmente. El colegiado mostró la tarjeta roja directa a Omar El Hilali por una entrada a Vinicius, pero la dejó en amarilla tras consultar el VAR.

El Real Madrid insistía con los centros de Trent, aunque sin precisión suficiente en los dominios de Dmitrovic. Los locales apretaron en el tiempo añadido y Cabrera, de cabeza y tras un saque de esquina, examinó sin éxito los reflejos de Lunin. La mejor ocasión cerró la primera parte.

En la reanudación, el Real Madrid mantenía su vocación ofensiva y recogió el premio pronto. Tras una pared con Gonzalo y después de dejar sentados a los centrales del Espanyol, Vinicius aprovechó el mano a mano contra Dmitrovic para poner el 0-1 en el minuto 55. Empezaba otro duelo.

El gol trastabilló la solidez del anfitrión, obligado a buscar el empate. Lo intentó con un zapatazo de Terrats desde la frontal. Aunque el Real Madrid ya tenía vía libre para sacar los pasos prohibidos. Vinicius, en el 66, ató el segundo de la noche después de un taconazo de Bellingham.

Tras colocar el balón en una escuadra, el alirón azulgrana ya estaba evitado. Pese a los movimientos en el banquillo blanquiazul, parecía más probable que los de Arbeloa pudieran ampliar su ventaja -Bellingham tuvo una ocasión clarísima en el 93- que el Espanyol, que suma 17 jornadas sin ganar, recortara diferencias.

- Ficha técnica:

0 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito (Antoniu Roca, min.61), Terrats (Jofre Carreras, min.73), Rubén Sánchez (Pickel, min.61), Dolan (Pere Millan, min.73) y Roberto (Kike García, min.73).

2 - Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García min.14); Tchouaméni (Camavinga, min.84), Valverde, Thiago (Mastantuono, min.53); Bellingham; Vinicius (Palacios, min.84) y Brahim (Gonzalo, min.53).

Goles: 0-1, min.55: Vinicius; 0-2, min.66: Vinicius.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó a Brahim (min.22), Vinicius (min.23), Omar El Hilali (min.26), Edu Expósito (min.47+), Trent (min.50), Gonzalo (min.75) y Urko González (min.85).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 31.733 espectadores. EFE

dpb/fa/ism

(foto)

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EFE

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