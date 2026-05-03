0-1. Camello adelanta al Rayo Vallecano antes del descanso

Getafe (Madrid), 3 may (EFE).- Con un tanto de Sergio Camello al filo del descanso, el Rayo Vallecano gana 0-1 al Getafe tras los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum.

El delantero rayista aprovechó un error en un control del uruguayo Mauro Arambarri para batir a David Soria con un disparo desde fuera del área con rosca y ajustado a un palo. Poco después, el Getafe pudo empatar con un cabezazo del argentino Luis Vázquez que se estrelló contra el larguero. EFE

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