Yolanda Díaz dice a Trump que "no somos vasallos de EEUU" y urge a la UE un paso al frente

A Coruña, 2 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en España "no somos vasallos de EEUU" y ha urgido a la Unión Europea a dar "un paso adelante" y ha hacerlo marcándole "el camino".

Se ha pronunciado así antes de un acto con cooperativas en A Coruña al ser preguntada por el anuncio de Trump de que retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania.

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"Nosotros no somos vasallos del señor Trump como país", ha dicho, y ha defendido el papel jugado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y por todo el Ejecutivo, pero "no es suficiente" porque lo que toca es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se "ponga delante" y así "Europa ejerza el peso que tiene".

"Lo hace nuestro presidente del Gobierno, lo hace el Gobierno, pero no es suficiente, no es suficiente", ha remarcado, y ha lanzado un rotundo "basta ya de amenazas, basta ya de chantajes".

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Ha confesado que le resulta increíble que un presidente, Trump, esté "amenazando a todos los países en el mundo y no hagamos absolutamente nada".

"El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer" en este contexto, ha enfatizado, y ha pedido el fin de la guerra en Irán por su coste en muertes, lo principal, y también por los económicos y sociales.

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Además, ha exigido la liberación de las personas retenidas "de manera completamente ilegal" en la Flotilla Global Sumud, interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales. EFE

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