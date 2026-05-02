Espana agencias

Yolanda Díaz dice a Trump que "no somos vasallos de EEUU" y urge a la UE un paso al frente

Guardar

A Coruña, 2 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en España "no somos vasallos de EEUU" y ha urgido a la Unión Europea a dar "un paso adelante" y ha hacerlo marcándole "el camino".

Se ha pronunciado así antes de un acto con cooperativas en A Coruña al ser preguntada por el anuncio de Trump de que retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania.

PUBLICIDAD

"Nosotros no somos vasallos del señor Trump como país", ha dicho, y ha defendido el papel jugado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y por todo el Ejecutivo, pero "no es suficiente" porque lo que toca es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se "ponga delante" y así "Europa ejerza el peso que tiene".

"Lo hace nuestro presidente del Gobierno, lo hace el Gobierno, pero no es suficiente, no es suficiente", ha remarcado, y ha lanzado un rotundo "basta ya de amenazas, basta ya de chantajes".

PUBLICIDAD

Ha confesado que le resulta increíble que un presidente, Trump, esté "amenazando a todos los países en el mundo y no hagamos absolutamente nada".

"El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer" en este contexto, ha enfatizado, y ha pedido el fin de la guerra en Irán por su coste en muertes, lo principal, y también por los económicos y sociales.

Además, ha exigido la liberación de las personas retenidas "de manera completamente ilegal" en la Flotilla Global Sumud, interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo critica las "zancadillas" del Gobierno a Madrid y reclama pasar a una etapa de "acompañamiento" institucional

Feijóo critica las "zancadillas" del Gobierno a Madrid y reclama pasar a una etapa de "acompañamiento" institucional

Políticos madrileños reivindican el carácter combativo de Madrid en el Dos de Mayo entre reproches cruzados

Políticos madrileños reivindican el carácter combativo de Madrid en el Dos de Mayo entre reproches cruzados

De Gellida a Gómez-Jurado, los escritores piden salvar la librería más antigua de España

Infobae

Llorca cumple seis meses al frente del Consell: prioridad en la bajada de impuestos y el acceso a la vivienda

Llorca cumple seis meses al frente del Consell: prioridad en la bajada de impuestos y el acceso a la vivienda

Feijóo pide "esclarecer" el incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16