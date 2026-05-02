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Williot Swedberg, disponible para el duelo contra el Elche

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Vigo, 2 may (EFE).- El internacional sueco Williot Swedberg estará a disposición de Claudio Giráldez para el partido de mañana, domingo, contra el Elche después de superar la sobrecarga en los gemelos que le impidió jugar frente al Villarreal.

El que no podrá jugar ante el conjunto de Eder Sarabia es su compatriota Carl Starfelt, quien sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional y podría perderse lo que resta de temporada en caso de tener que pasar por el quirófano.

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Además, Claudio Giráldez tampoco podrá contar en este encuentro con otro de sus pilares defensivos, el veterano Marcos Alonso, que cumplirá ante el Elche su primer ciclo de tarjetas amarillas. EFE

dmg/cmm

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