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Ayuso avisa en el Dos de Mayo de que Madrid "no se dejará controlar por nada ni por nadie"

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Madrid, 2 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este sábado de que la Comunidad de Madrid "no se dejará controlar por nada ni por nadie", y quien lo intente "volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta".

En su discurso en el acto institucional por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha declarado que, al igual que los madrileños de 1808 se levantaron ante los franceses "cansados de ser dirigidos, aplastados y despreciados por el invasor", la sociedad madrileña de hoy "es otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido, sobre todo si se le pone a prueba" y "ha de responder en defensa de su libertad".

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A su vez, ha manifestado su "preocupación" por "la situación que está atravesando España" y "el poco apoyo administrativo" que sufre, a su juicio, la Comunidad de Madrid. "¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo?", ha clamado.

Ante un auditorio que no incluía a ningún miembro del Gobierno, que por segundo año seguido no ha recibido invitación de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha reclamado "proyectos estatales" que piensen "en la nación al completo" y, entre otras cosas, "reformen infraestructuras", ofrezcan "incentivos a los médicos", atraigan inversiones o atiendan "la crisis de la familia y la falta de niños".

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En alusión a los jóvenes se ha preguntado: "¿Qué futuro vamos a dejar a esta juventud si no se habla de sus problemas y todo se politiza para que cada respuesta siempre pase por el filtro de la ideología?".

Ha subrayado además que "nada ni nadie tiene el derecho a transformar" la sociedad "al pequeño gusto de unos pocos" ni a "interpretar su pasado con las gafas del presente".

En lo circunscrito a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha descrito un escenario "pujante e imparable", cuyo principal reto ahora es que "crezca en equilibrio", adelantándose a los desafíos de dentro de 15 o 20 años y garantizando "que el comercio tradicional y la empresa extranjera más puntera" puedan convivir "en la misma manzana".

Asimismo, ha apuntado que si Madrid vive su "mejor momento" es, entre otros motivos, porque no ha "perdido el tiempo" con "el nacionalismo ni las ideologías identitarias".

En esta línea, ha afirmado que "el buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región sabe hacer lo propio con las demás".

La presidenta regional no ha querido dejar pasar la ocasión de expresar su "orgullo" por la inminente visita del papa León XIV y ha reivindicado Madrid como una tierra "de fe y tradiciones" donde "se respeta la libertad religiosa".

Por último, ha elogiado el reflejo de la "excelencia" que encarnan las 14 personalidades, instituciones y entidades sociales a las que ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, entre ellas el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau; o los 'vigilantes de Parla', los doce alumnos de un instituto de dicha localidad conocidos por salvar la vida de una mujer en Irlanda.

Antes del acto institucional en la Casa de Correos, Díaz Ayuso ha presidido la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo de 1808 en el cementerio de la Florida de la capital, quienes “dieron su vida por la libertad de España”.

“A todos los héroes del 2 y 3 de mayo y los días anteriores y posteriores. A todos los que dieron su vida por la libertad de España, desde las calles bravas y alegres de nuestro popular Madrid”, ha dejado escrito en el Libro de Honor situado en la capilla, tras firmar en él. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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