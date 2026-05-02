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Sumar pide la liberación y respeto de la integridad de los dos activistas de la Flotila

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Madrid, 2 may (EFE).- El Movimiento Sumar ha exigido hoy "la liberación inmediata" y el respeto de la "integridad física" del español de origen palestino Saif AbuKeshek y del brasileño Thiago Ávila, tras su arresto el jueves, después de que el Ejército israelí interceptara la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.

En un comunicado, el Movimiento Sumar ha manifestado su "indignación y absoluta condena" por el trato recibido por los 180 miembros de la Flotilla, "secuestrados por las fuerzas navales israelíes" y posteriormente desembarcados en Creta.

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Las fotos distribuidas por la flotila, "tras la revisión y asistencia médica de los afectados no pueden ser más evidentes de actos de maltrato y tortura contra civiles desarmados", indica la nota y agrega que constituye "una clara violación" de los Derechos Humanos y del derecho humanitario.

Además, hace un llamamiento a los gobiernos que han condenado estas violaciones del derecho internacional para que "procedan en consecuencia" y presenten una acusación antes la Corte Penal Internacional.

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Diferentes Estados miembros de la UE tiene desplegadas en aguas de Chipre unidades militares navales para proteger a ese Estado miembro y a las bases militares bajo soberanía británica en su territorio, recuerda el comunicado.

El Movimiento Sumar considera que, en este momento, es más importante la seguridad en aguas internacionales cercanas a las costas europeos de los ciudadanos de la UE y de otros países que viajan en la flotilla, por lo que han pedido que se les dé "escolta para evitar nuevos actos de piratería"

Estos hechos han ocurrido a pocas millas de las aguas de la Unión Europea, "sin que la Comisión o el Consejo Europeo hayan reaccionado aún" y ha exigido la aplicación "inmediata" de la cláusula de Derecho Humanos del acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

La flotilla, que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril con el objetivo de llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. EFE

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EFE

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