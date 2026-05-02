La FIA lamenta la muerte de Zanardi: "Un símbolo imperecedero de coraje y determinación"

Redacción deportes, 2 may (EFE).- La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) lamentó este sábado el fallecimiento del expiloto italiano de Fórmula 1 Alex Zanardi, al que definió como "uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación".

Zanardi, quien disputó 44 pruebas de Fórmula 1, murió este viernes a los 59 años después de una trayectoria en la que también destacó como ciclista paralímpico tras el accidente que sufrió en septiembre de 2001 con un monoplaza en una prueba de la CART, según anunció hoy su familia.

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"Su viaje desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación", señala la FIA en un mensaje en su cuenta de X. EFE