Vox avisa a Moreno Bonilla de que exigirá la prioridad nacional si tienen que pactar en Andalucía

El portavoz de Vivienda de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, ha avisado este sábado al presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de que su formación exigirá establecer el concepto de prioridad nacional en la autonomía si tienen que pactar tras las elecciones del 17 de mayo.

"Si Moreno Bonilla no tiene mayoría absoluta y quiere contar con el apoyo de Vox, la prioridad nacional tendrá que ser una de las prioridades de su gobierno", ha indicado el portavoz en una entrevista concedida a 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press. En esta línea, ha retado al presidente andaluz a pactar con otros partidos que abogan por "la prioridad extranjera". "Puede recabar su apoyo si así lo desea", ha indicado.

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Hernández Quero ha defendido el concepto de prioridad nacional, que sintetiza en que "el español va primero" para acceder a viviendas protegidas o ayudas sociales, y confía en que el PP cumpla lo firmado en Extremadura y Aragón. Además, ha agradecido a dirigentes 'populares' como el propio Moreno Bonilla o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "rebelarse" para que el ciudadano "sepa de qué lado están".

Requerido por si cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, firmaría la prioridad nacional a nivel estatal tras las próximas elecciones generales, Hernández Quero ha recordado que los acuerdos autonómicos incluyen elevar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Extranjería para eliminar los obstáculos a los que pueda enfrentarse la prioridad nacional. Esta iniciativa "llegará cuando llegue", según ha precisado, sin entrar en más detalles.

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