Espana agencias

Mónica García acusa a Ayuso de poner "Madrid en venta" y critica sus alianzas internacionales por el Dos de Mayo

Guardar
Imagen B3JTOBSEV5DZDGES3VIJR6CZTM

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado este sábado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de poner "Madrid en venta" y ha aprovechado el contexto del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, para criticar su política institucional y relaciones internacionales.

En un vídeo en su perfil oficial en redes sociales, García ha trazado un paralelismo entre la actualidad política y episodios como el Levantamiento del Dos de Mayo de 1808, cuestionando de qué lado estarían los dirigentes del Partido Popular en un contexto de defensa de la región ante intereses externos.

PUBLICIDAD

La líder de Más Madrid ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "entrega" la región a intereses económicos y políticos ajenos, al tiempo que ha criticado lo que considera una estrategia basada en la confrontación y la "guerra cultural".

Así, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico reconozca a otro "tirano" como ya ocurrió hace más de 200 años, en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabiliza de "haber sembrado la guerra en todo el mundo". "Se burlan de la paz y no dudan en negar un genocidio", ha reprochado.

PUBLICIDAD

En esta línea, ha apelado directamente a la ciudadanía madrileña a que reflexionan sobre el valor de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda, y ha advertido de que están en riesgo por las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso.

"Son capaces de darles las llaves de Madrid a quien sea que venga a robarnos nuestra región con un maletín lo suficientemente grande para desalojar dos o tres edificios en nuestro barrio", ha añadido.

La ministra, y aspirante a candidata de Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027, ha cerrado su mensaje reivindicando el simbolismo del Dos de Mayo como un día de resistencia y ha llamado a "levantarse" frente a lo que considera una deriva que pone en cuestión el futuro de la región.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ayuso avisa en el Dos de Mayo de que Madrid "no se dejará controlar por nada ni por nadie"

Infobae

Sumar pide la liberación y respeto de la integridad de los dos activistas de la Flotila

Infobae

Vox avisa a Moreno Bonilla de que exigirá la prioridad nacional si tienen que pactar en Andalucía

Vox avisa a Moreno Bonilla de que exigirá la prioridad nacional si tienen que pactar en Andalucía

Williot Swedberg, disponible para el duelo contra el Elche

Infobae

La FIA lamenta la muerte de Zanardi: "Un símbolo imperecedero de coraje y determinación"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

DEPORTES

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”