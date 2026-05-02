Mónica García acusa a Ayuso de poner "Madrid en venta" y critica sus alianzas internacionales por el Dos de Mayo

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado este sábado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de poner "Madrid en venta" y ha aprovechado el contexto del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, para criticar su política institucional y relaciones internacionales.

En un vídeo en su perfil oficial en redes sociales, García ha trazado un paralelismo entre la actualidad política y episodios como el Levantamiento del Dos de Mayo de 1808, cuestionando de qué lado estarían los dirigentes del Partido Popular en un contexto de defensa de la región ante intereses externos.

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La líder de Más Madrid ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "entrega" la región a intereses económicos y políticos ajenos, al tiempo que ha criticado lo que considera una estrategia basada en la confrontación y la "guerra cultural".

Así, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico reconozca a otro "tirano" como ya ocurrió hace más de 200 años, en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabiliza de "haber sembrado la guerra en todo el mundo". "Se burlan de la paz y no dudan en negar un genocidio", ha reprochado.

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En esta línea, ha apelado directamente a la ciudadanía madrileña a que reflexionan sobre el valor de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda, y ha advertido de que están en riesgo por las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso.

"Son capaces de darles las llaves de Madrid a quien sea que venga a robarnos nuestra región con un maletín lo suficientemente grande para desalojar dos o tres edificios en nuestro barrio", ha añadido.

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La ministra, y aspirante a candidata de Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027, ha cerrado su mensaje reivindicando el simbolismo del Dos de Mayo como un día de resistencia y ha llamado a "levantarse" frente a lo que considera una deriva que pone en cuestión el futuro de la región.