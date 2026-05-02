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El Baskonia, obligado a ganar a un Breogán salvado y que mira a Europa

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Vitoria/Lugo, 2 may (EFE).- Kosner Baskonia estará este domingo obligado a ganar a Río Breogán para mirar hacia arriba en la clasificación de la Liga Endesa, ante un Breogán con la permanencia asegurada tras sus últimas dos victorias y que ahora aspira a clasificarse para competición europea.

Los vitorianos afrontan un partido clave en el Buesa Arena para no tener que mirar a sus perseguidores y seguir optando a la cuarta plaza que da ventaja de campo en las series finales.

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Paolo Galbiati no podrá contar con Marquis Nowell y deberá elegir qué jugador estadounidense se queda fuera, Markus Howard o Kobi Simmons.

Además, aunque han comenzado su recuperación en pista tanto Tadas Sedekerskis como Khalifa Diop, aún habrá que esperar para su reingreso con el grupo.

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El conjunto vasco acumula tres derrotas consecutivas (Partizan en la Euroliga, Joventut y Barcelona en Liga), lo que le ha colocado en la ACB en quinta posición, empatado con el plantel culé y dos partidos de ventaja sobre Tenerife y Joventut.

Todavía puede optar incluso a la segunda posición, pero primero deberá retomar la senda del triunfo. El Buesa Arena jugará un papel fundamental en esta recta final, ya que Baskonia ha ganado en casa todos sus encuentros de la competición doméstica, excepto ante el Barcelona y el Valencia Basket.

Los de Galbiati necesitan recuperar la velocidad y la agresividad en el rebote que han perdido en los últimos duelos, en los que se ha echado de menos mayor aportación de sus dos hombres más importantes, Tim Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest.

Por su parte, con la permanencia asegurada tras sus últimas dos victorias, el Breogán inicia el desafío de lograr un billete para disputar una competición continental la próxima temporada.

El equipo de Luis Casimiro buscará en Vitoria su tercera victoria consecutiva para alimentar su sueño europeo. Hace casi dos años que el Breogán no enlaza tres triunfos en la Liga.

La última vez fue entre finales de abril y principios de mayo de 2024. Entonces, el equipo dirigido por Veljko Mrsic venció a Granada, Tenerife y Andorra para celebrar una temporada más su continuidad en la máxima categoría del baloncesto español.

Aún no se sabe si jugará el estadounidense Markus Howard, que se ha convertido en un descarte habitual de Galbiati, y que suele ser una pesadilla para el Breogán, firmando actuaciones sobresalientes y decisivas cada vez que se enfrenta al conjunto lucense.

En abril de 2023, anotó 30 puntos y 8 triples; cinco meses después lideró el triunfo vitoriano en Lugo con 29 puntos y 32 créditos de valoración; la historia se repitió en el duelo de la segunda vuelta, el cual cerró con 28 puntos que resultaron determinantes para el triunfo del Baskonia (76-74).

En la jornada 17 del curso 2024-2025, Howard aportó 18 puntos al Baskonia, que derrotó al Breogán (97-91) con una exhibición de Moneke (33 puntos).

Incluso en la última derrota vitoriana en el Pazo, Howard fue el máximo anotador del duelo con 20 puntos.

El último duelo entre ambos se dio el 29 de diciembre y Howard volvió a enmudecer el pabellón lucense con 18 puntos y 20 créditos de valoración.

El encuentro de mañana, correspondiente a la jornada 29, está programado para las 18.00 horas y será dirigido por los colegiados Fernando Calatrava, Alberto Baena y David Sánchez Benito. EFE

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jd-rc/dmg-aa/cmm

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