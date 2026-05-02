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Derbi madrileño con telón de fondo europeo

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Madrid, 2 may (EFE).- El Getafe, aferrado al sueño europeo al estar en plena pelea por la sexta plaza de la clasificación, afronta un derbi madrileño de máxima rivalidad contra el Rayo Vallecano, que buscará un triunfo que le acerque a la salvación y le meta en esa pelea por puestos europeos en plena euforia por sus semifinales de Liga Conferencia.

El Getafe sigue aferrado a un sueño que ya no suena a quimera, sino a un desafío serio: clasificarse por cuarta vez para Europa. Ni siquiera la derrota ante el Barcelona (0-2) le desalojó de ese territorio prometido. Le sostuvo la victoria del Villarreal frente al Celta. Sigue sexto y sexto significa Europa.

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Lo que hace unos meses era supervivencia hoy es ambición. El equipo de José Bordalás ha mutado con el paso de las semanas: de mirar con angustia el descenso a mirar de frente a los mejores. Hay en ello una lógica reconocible, muy de Bordalás: trabajo insistente, orden competitivo y un mercado de invierno bien afinado -Satriano, Luis Vázquez, Birmancevic, Boselli y Romero- que ha elevado el nivel justo cuando más se necesitaba.

La permanencia ya es un recuerdo amortizado. Ahora el reto es de otro calibre. Al Getafe le restan cinco partidos que serán cinco finales. La primera, ante el Rayo Vallecano. Es un espejo cercano, incómodo incluso, ya que es el vecino que ya ha dado el paso que ellos persiguen.

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El calendario no asusta. Después del Rayo esperan Oviedo, Mallorca, Elche y Osasuna, equipos de zona baja con urgencias propias. Pero el fútbol no entiende de previsiones cómodas. Y menos cuando el punto de partida llega con contratiempos, ya que están sancionados Mario Martín, Djené y Zaid Romero; lesionado Juanmi; y la incógnita de Borja Mayoral, recién reincorporado al grupo.

Bordalás recompondrá con lo que tiene. Boselli ocupará el lugar de Djené, Duarte regresa tras sanción y la única duda baila en ataque: Birmancevic o Liso para acompañar a la dupla Satriano-Luis Vázquez.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega al partido con el objetivo de sumar tres puntos que prácticamente le den la salvación y le metan en la pelea por los puestos europeos, ya que hasta el séptimo clasificado podría tener premio continental.

El equipo vallecano afronta el duelo en plena euforia europea por la ilusión que reina tanto en el vestuario como en la afición con la posibilidad de acceder a la final de la Liga Conferencia el próximo jueves en Estrasburgo, al que ganó en la ida 1-0.

Iñigo Pérez cuenta con dos bajas muy importantes, las de los dos extremos titulares, Isi Palazón, por sanción, y Álvaro García, lesionado, lo que podría provocar una variante en el once con Jorge de Frutos en la mediapunta, el brasileño Alemao en ataque y Carlos Martín en un costado.

En defensa, y debido a la acumulación de partidos, podría haber alguna rotación con la posible entrada de Iván Balliu en el lateral derecho o del uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino por el izquierdo para dar descanso a Andrei Ratiu o Pep Chavarría, dos de los jugadores con más minutos este curso.

- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Abqar, Boselli, Duarte, Davinchi; Milla, Arambarri, Liso o Birmancevic; Luis Vázquez, Satriano.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau; Ilias, De Frutos, Carlos Martín; Alemao.

Estadio: Coliseum.

Hora: 16:15 (14:15 GMT). EFE

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EFE

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