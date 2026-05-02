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López tilda de propio de la "ultraderecha" los insultos de Abascal a Sánchez y reprocha al PP que "compre su marco"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha calificado este sábado los insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una muestra de "la ultraderecha haciendo cosas que hace la ultraderecha".

Durante los actos de celebración del Dos de Mayo, el dirigente socialista ha lamentado que lo preocupante no es solo la actitud de Vox, sino que la "propia derecha le ha comprado el marco" a la formación de Abascal.

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En este sentido, ha criticado las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reclamando "normalidad institucional", señalando la incoherencia que supone cuando es la propia Comunidad de Madrid la que "excluye al Gobierno de cualquier celebración".

En su intervención, el líder del PSOE madrileño ha arremetido duramente contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha definido como la "campeona del insulto" y la "reina de la fruta", asegurando que su comportamiento es el ejemplo de una derecha y una ultraderecha que "se confunden".

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Finalmente, ha subrayado que este sector político ha "perdido los papeles, han perdido la educación y han perdido hasta las formas".

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