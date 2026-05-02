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Kika Nazareth: "Estoy en el Barcelona para jugar estos partidos"

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Barcelona, 2 may (EFE).- La delantera del FC Barcelona Kika Nazareth ha afirmado este sábado, en la víspera del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, que su llegada al club azulgrana responde al deseo de disputar "este tipo de partidos", el último en la lucha por alcanzar la que sería la sexta final europea consecutiva del equipo.

"Estos son los partidos que queremos jugar. El Barcelona tiene una historia muy potente y llegar de nuevo a semifinales es lo mínimo exigible a este club. El año pasado no pude jugar por la lesión y ahora poder disputar esta eliminatoria en el Spotify Camp Nou, con nuestra gente y con las mejores jugadoras del mundo, lo hace muy especial", ha explicado la internacional portuguesa.

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Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Nazareth ha subrayado su ilusión por disputar lo que será, en su caso, su segundo encuentro en el estadio azulgrana, en un escenario que se espera que roce el lleno. En esta línea, la exjugadora del Benfica ha reconocido que la responsabilidad es mayor, pero ha asegurado que también supone "una motivación extra".

La atacante ha puesto en valor el trabajo realizado durante la semana para preparar el duelo ante el conjunto alemán, en un tramo de la temporada marcado por la exigencia de la competición europea y el desgaste del calendario.

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"Ha sido una semana muy larga. Jugamos el sábado y estamos acostumbradas a competir dos partidos por semana, pero nos ha venido bien para preparar el partido. Hemos entrenado muy bien y hemos hecho las cosas como debíamos", ha señalado.

En relación al encuentro de ida y al análisis del rival, Nazareth ha advertido de la dificultad que volverá a plantear el Bayern de Múnich, que ya logró empatar el tanto inicial de Ewa Pajor, y ha insistido en la necesidad de mantener la concentración y una identidad en el juego que las acercará "a ganar".

"El último partido el Bayern jugó muy bien, fueron muy inteligentes y cerraron el juego por dentro, que es donde a nosotras nos gusta jugar. Seguramente intentarán hacer lo mismo, pero nosotras tenemos nuestras armas. Será un partido de mucha calidad y muy competitivo", ha explicado.

Finalmente, la futbolista portuguesa también ha destacado la fortaleza mental del grupo, habituado a gestionar la presión de competir al máximo nivel de forma sostenida y a convivir con la exigencia de ganar de manera constante.

"Somos un equipo acostumbrado a ganar. Empatar o perder un partido es algo a lo que no estamos tan acostumbradas, pero el fútbol es así, va por rachas. Lo bueno de este equipo es que sabemos gestionar nuestras emociones y frustraciones: sufrimos, lloramos, descansamos al día siguiente y esta semana hemos vuelto a tope. Aquí no se habla del último partido, solo de querer pasar a la final", ha concluido. EFE

avm/fa/fc

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EFE

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