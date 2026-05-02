Nueva operación contra el tráfico de drogas con cuatro detenidos en Vícar (Almería)

Almería, 2 may (EFE).- La Guardia Civil desarrolla una nueva operación contra el tráfico de drogas en el municipio almeriense de Vícar, que, por el momento, se ha saldado con la detención de al menos cuatro presuntos miembros de un grupo criminal.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería, que han precisado que el operativo comenzó durante la tarde de este viernes, aunque aún sigue en marcha, en el barrio de Archilla.

PUBLICIDAD

Tal y como adelanta el periódico 'La Voz de Almería', la investigación sigue en marcha y los agentes desplegados en la zona han trabajado durante toda la noche para efectuar los arrestos y registros previstos. EFE

mma/erv/oli

PUBLICIDAD