Víctimas de la dana declinan participar este lunes en una reunión con la Generalitat

València, 2 may (EFE).- La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O han decidido declinar la invitación para participar en la reunión convocada para este lunes 4 de mayo por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados y el Comisionado para la Recuperación de la Generalitat.

En un comunicado conjunto aseguran que esta decisión, que cuenta con la adhesión de los Cler (Comités locales de Emergencia y Reconstrucción), responde a una "reflexión colectiva" y a la "preocupación" ante un orden del día que consideran que "no responde a las necesidades reales y urgentes de la ciudadanía afectada por la dana del 29 de octubre de 2024".

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"Consideramos especialmente grave que, año y medio después de la tragedia, la reunión continúe centrada principalmente en cuestiones organizativas, de presentación institucional y de imagen, sin incorporar asuntos fundamentales que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas damnificadas", afirman.

Aseguran que el orden del día de la convocatoria de presentación de la Mesa Permanente de Trabajo del Comisionado para la Recuperación no incluye "cuestiones prioritarias y urgentes" para las víctimas, mientras uno de los puntos centrales de la convocatoria es la presentación de las 'I Jornadas Internacionales de Atención a las Víctimas de Catástrofes'.

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Según indican, no se incluyen cuestiones como la situación de las ayudas al alquiler dana y la incertidumbre de muchas familias de cara a los próximos meses, o la actualización del estado de las ayudas al comercio y a las personas autónomas afectadas.

Tampoco aspectos como el estado de las infraestructuras educativas y la situación de los centros afectados; la situación de los ascensores y aparcamientos, la planificación real ante futuras emergencias; la revisión de los protocolos de emergencia y alerta; la situación de los servicios públicos y de salud mental comunitaria; o las políticas de adaptación al cambio climático y protección de la población.

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"La ciudadanía necesita respuestas concretas"

Las víctimas indican que entienden que, en estos momentos, "la ciudadanía necesita respuestas concretas, información útil, seguridad, recursos y compromisos efectivos, no espacios orientados principalmente a la proyección institucional o a una posible estrategia de comunicación e imagen".

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"Las víctimas y las personas afectadas no necesitan ser utilizadas como escenografía institucional mientras continúan sin resolverse cuestiones básicas de reconstrucción, vivienda, prevención y protección", afirman.

Afirman que a esta situación "se suma un elemento de fondo que no podemos obviar: desde la administración autonómica todavía no se han asumido las responsabilidades políticas derivadas de la negligente gestión del 29 de octubre de 2024".

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"Año y medio después, continúan formando parte del Consell las mismas personas responsables políticas que no estuvieron a la altura de la situación que el pueblo valenciano requería en un momento de emergencia extrema", recuerdan.

También consideran "inadmisible" que el president de la Generalitat, Pérez Llorca, "continúe sin pedirle el acta de diputado a Carlos Mazón y mantenga una protección política que la ciudadanía entiende cada vez menos". EFE

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