Espana agencias

El Sporting quiere mantenerse con vida tras medirse al Ceuta

Guardar

Gijón/Ceuta, 2 may (EFE).- El Sporting se medirá este domingo al Ceuta en El Molinón (16.15 horas) con el objetivo de ganar y mantener vivas las escasas opciones matemáticas de alcanzar la sexta plaza frente a un rival que tiene un punto menos y que no tiene ya nada que perder al haberse alejado de la zona de descenso.

El entrenador rojiblanco, Borja Jiménez, ha reconocido la dificultad del reto con nueve puntos de desventaja, cinco rivales de por medio y apenas quince puntos en juego, una situación clasificatoria muy similar a la de su rival.

PUBLICIDAD

No se espera una revolución en el once o nuevas pruebas del técnico abulense, que llega con la gran duda del estado físico de Juan Otero, el futbolista que más goles ha generado de la plantilla.

El colombiano es una pieza clave del sistema de Jiménez hasta el punto que los resultados sin él disponible decaen de forma drástica y su reemplazo no está nada definido, como tampoco descartada su inclusión en una convocatoria que se conocerá en las horas previas al partido.

PUBLICIDAD

Quien apunta a no estar en la lista es el lateral zurdo Brian Oliván, con molestias en el isquio que le mantiene como duda hasta última hora, además de los lesionados y baja segura Nacho Martín, Loum y Ferrari.

En el capítulo de altas, Borja recupera a Álex Corredera tras cumplir sanción ante el Córdoba por acumulación de amonestaciones, un futbolista capital en el medio del campo que regresará directo a la titularidad.

El Ceuta encara su primera visita oficial a El Molinón tras haber sumado tres empates en sus tres últimos partidos (0-0 con Real Sociedad B y Racing de Santander, ambos en casa, y 2-2 ante el Real Zaragoza).

El técnico andaluz José Juan Romero no podrá contar con una de las piezas importantes en su sistema al perder al centrocampista Rubén Díez por acumulación de amonestaciones.

También son bajas el central Capa y el centrocampista Anuar, ambos por lesión, y el extremo costamarfileño Koné, por molestias en el tobillo.

Recupera al central Yago, que se perdió el último encuentro por sanción, y también entra en la convocatoria el defensa Diego González, aunque se ha entrenado a un menor ritmo que sus compañeros tras haber atravesado unos días en el dique seco por molestias musculares.

- Alineaciones probables:

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Cuenca, Diego Sánchez; Justin Smith, Corredera; Queipo, Gelabert, Gaspar Campos y Dubasin.

Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Bodiger; Marino, Bassinga, Campaña, Youness; Kuki Zalazar y Marcos Fernández.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: El Molinón.

Horario: 16.15. EFE

dsl-rp/rm-cb/cpg/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Víctimas de la dana declinan participar este lunes en una reunión con la Generalitat

Infobae

Los mejores tres años de España se miden el domingo en la Poule de Potros

Infobae

Balaídos enfrenta al peor local con el segundo más flojo a domicilio

Infobae

El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre

Infobae

Nueva operación contra el tráfico de drogas con cuatro detenidos en Vícar (Almería)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar