El Sporting quiere mantenerse con vida tras medirse al Ceuta

Gijón/Ceuta, 2 may (EFE).- El Sporting se medirá este domingo al Ceuta en El Molinón (16.15 horas) con el objetivo de ganar y mantener vivas las escasas opciones matemáticas de alcanzar la sexta plaza frente a un rival que tiene un punto menos y que no tiene ya nada que perder al haberse alejado de la zona de descenso.

El entrenador rojiblanco, Borja Jiménez, ha reconocido la dificultad del reto con nueve puntos de desventaja, cinco rivales de por medio y apenas quince puntos en juego, una situación clasificatoria muy similar a la de su rival.

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No se espera una revolución en el once o nuevas pruebas del técnico abulense, que llega con la gran duda del estado físico de Juan Otero, el futbolista que más goles ha generado de la plantilla.

El colombiano es una pieza clave del sistema de Jiménez hasta el punto que los resultados sin él disponible decaen de forma drástica y su reemplazo no está nada definido, como tampoco descartada su inclusión en una convocatoria que se conocerá en las horas previas al partido.

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Quien apunta a no estar en la lista es el lateral zurdo Brian Oliván, con molestias en el isquio que le mantiene como duda hasta última hora, además de los lesionados y baja segura Nacho Martín, Loum y Ferrari.

En el capítulo de altas, Borja recupera a Álex Corredera tras cumplir sanción ante el Córdoba por acumulación de amonestaciones, un futbolista capital en el medio del campo que regresará directo a la titularidad.

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El Ceuta encara su primera visita oficial a El Molinón tras haber sumado tres empates en sus tres últimos partidos (0-0 con Real Sociedad B y Racing de Santander, ambos en casa, y 2-2 ante el Real Zaragoza).

El técnico andaluz José Juan Romero no podrá contar con una de las piezas importantes en su sistema al perder al centrocampista Rubén Díez por acumulación de amonestaciones.

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También son bajas el central Capa y el centrocampista Anuar, ambos por lesión, y el extremo costamarfileño Koné, por molestias en el tobillo.

Recupera al central Yago, que se perdió el último encuentro por sanción, y también entra en la convocatoria el defensa Diego González, aunque se ha entrenado a un menor ritmo que sus compañeros tras haber atravesado unos días en el dique seco por molestias musculares.

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- Alineaciones probables:

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Cuenca, Diego Sánchez; Justin Smith, Corredera; Queipo, Gelabert, Gaspar Campos y Dubasin.

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Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Bodiger; Marino, Bassinga, Campaña, Youness; Kuki Zalazar y Marcos Fernández.

Árbitro: pendiente de anuncio.

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Estadio: El Molinón.

Horario: 16.15. EFE

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