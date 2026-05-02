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Adelante Andalucía critica "el desmantelamiento de la sanidad pública"

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Adelante Andalucía ha criticado este sábado en Ronda (Málaga) "el desmantelamiento de la sanidad pública" y ha llamado "a reforzar los servicios sociosanitarios para una comarca envejecida".

En Ronda, Adelante Andalucía ha presentado su "proyecto andalucista" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y han escuchado "de primera mano las reivindicaciones de la comarca".

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Así, han destacado que Ronda y su entorno "dependen de unos servicios públicos mermados como sanidad, educación y vivienda". "Un proyecto andalucista que defiende los servicios públicos que se están destruyendo desde la Junta de Andalucía en este momento y que son parte fundamental de la comarca", ha agregado Antonio Heredia, representante de la Serranía de Ronda en la candidatura de Adelante Andalucía.

Durante la jornada, el candidato andalucista por Málaga, Luis Rodrigo, ha reivindicado "la tradición histórica del andalucismo recogiendo el testigo de Blas Infante y de quienes hace más de cien años reclamaron una Andalucía en la que se pudiera vivir con dignidad". "La Serranía de Ronda se va a escuchar en la Junta de Andalucía y en el Parlamento", ha afirmado Rodrigo.

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Por otro lado, la organización ha mantenido una reunión con la plataforma en defensa de la sanidad pública de la Serranía de Ronda, que ha trasladado "una realidad bastante cruda, por desgracia". "Es una realidad que se extiende a toda Andalucía por el desguace que está haciendo de nuestra sanidad pública Moreno Bonilla, pero que es especialmente terrible aquí", ha añadido Rodrigo.

"Una realidad marcada por el envejecimiento de la población y por un hospital comarcal que no cubre todas las especialidades y se ve obligado a derivar constantemente pacientes a otros centros", ha abundado.

Así, Adelante Andalucía se ha comprometido a llevar al Parlamento andaluz "la exigencia de dotar al Hospital de Ronda de todas las especialidades, tanto en planta como en urgencias, para garantizar una atención sanitaria digna a una comarca con una alta proporción de personas mayores y necesidades crecientes de cuidados".

Asimismo, Adelante Andalucía ha mostrado apoyo "a la construcción de un centro sociosanitario en el antiguo hospital de Ronda, destinado a reforzar la atención a la tercera edad y a las personas dependientes". También reclamará "recursos suficientes para acabar con la precariedad que sufren los profesionales sanitarios y de los servicios sociales en la Serranía de Ronda, y para asegurar que la ciudadanía de la comarca disponga, como cualquier otra en Andalucía, de unos servicios públicos de calidad".

"Es fundamental que, en lugar de estar abandonados por las instituciones, la gente de Ronda pueda disfrutar de unos servicios públicos de calidad. Y en Adelante Andalucía lo vamos a hacer", ha concluido Rodrigo.

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