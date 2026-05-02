Espana agencias

Los mejores tres años de España se miden el domingo en la Poule de Potros

Guardar

Madrid, 2 may (EFE).- Los mejores tres años se miden en la segunda de las carreras clásicas, mañana en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, con la disputa de la Poule de Potros-Premio Cimera.

Si el domingo pasado “Gelinotte”, del venezolano Efraín Arguinzones, se coronaba en la Poule de Potrancas-Valderas, este domingo el turf español conocerá al mejor macho sobre la milla.

PUBLICIDAD

El propietario del vencedor recibirá 30.000 euros de recompensa.

Trece son los aspirantes a la gloria, todos con alguna victoria ya en su palmarés y nueve ganadores en la propia hierba madrileña. Una pista que, tras las lluvias de este sábado y las esperadas para las horas previas a la jornada, podría estar blanda a las 14.20, hora de la carrera, y convertir los 1.600 metros en un test aún más exigente.

PUBLICIDAD

“Majestad”, invicto con dos victorias sobre dos salidas en Francia y Madrid, partirá casi con seguridad favorito en las taquillas del hipódromo. Pertenece a la cuadra Mediterráneo, de José María Maldonado, y contará con la monta del primer jockey del propietario, Jaime Gelabert, que se ha decantado por él cuando contaba con otra opción en la Poule, “Maximum Scepticism”, ganador de la preparatoria.

No obstante, son varios los rivales con margen de mejora y con opciones de victoria.

“Justcallmesergio” sufrió problemas de tráfico y pudo acabar más cerca en la carrera ganada por “Maximum Scepticism”. Por su parte, los dos representantes de la cuadra San José -en un gran estado de forma-, “Sky Rim” y “The Wiser”, ya han demostrado nivel en Madrid, mientras que “Zodiaco” es otro potro que viene al hacia arriba.

La Poule de Potros-Premio Cimera ocupará el quinto lugar del programa, que habrá arrancado con un hándicap de 2.100 metros también para purasangres de tres años. Con un pronóstico muy abierto, gustan sobre todo “Zurito”, “Mengana” y “Dancelot”.

Una de las citas más esperadas por los aficionados es el Primer Paso, la carrera que abre el calendario para la generación de dos años. De los candidatos iniciales, han sido retirados “Sarway” y “Tan Bonita”. De los nueve restantes, y de acuerdo a los galopes de entrenamiento, parecen llegar más adelantados “Elcano”, “Skyred”, “Pícara” y “Spagna”.

Dos hándicaps de 1.600 metros para ejemplares de edad completan la oferta. “Otto”,

“Western Ruler”, “Sound of Freedom” destacan en la tercera carrera; “It’s Chico Time” y “Asahi”, en la cuarta, la Lototurf.

Las mantillas de los caballos favoritos para estas cinco pruebas válidas para el boleto de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 2 (Zurito) – 3 (Mengana) – 5 (Dancelot)

2ª Carrera: 1 (Elcano) – 4 (Skyred) – 7 (Pícara) – 9 (Spagna)

3ª Carrera: 1 (Otto) – 4 (Western Ruler) – 7 (Sound of Freedom)

4ª Carrera: 6 (It’s Chico Time) – 7 (Asahi)

5ª Carrera: 7 (Majestad). EFE

fg-fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Víctimas de la dana declinan participar este lunes en una reunión con la Generalitat

Infobae

El Sporting quiere mantenerse con vida tras medirse al Ceuta

Infobae

Balaídos enfrenta al peor local con el segundo más flojo a domicilio

Infobae

El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre

Infobae

Nueva operación contra el tráfico de drogas con cuatro detenidos en Vícar (Almería)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar