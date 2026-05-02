Los mejores tres años de España se miden el domingo en la Poule de Potros

Madrid, 2 may (EFE).- Los mejores tres años se miden en la segunda de las carreras clásicas, mañana en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, con la disputa de la Poule de Potros-Premio Cimera.

Si el domingo pasado “Gelinotte”, del venezolano Efraín Arguinzones, se coronaba en la Poule de Potrancas-Valderas, este domingo el turf español conocerá al mejor macho sobre la milla.

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El propietario del vencedor recibirá 30.000 euros de recompensa.

Trece son los aspirantes a la gloria, todos con alguna victoria ya en su palmarés y nueve ganadores en la propia hierba madrileña. Una pista que, tras las lluvias de este sábado y las esperadas para las horas previas a la jornada, podría estar blanda a las 14.20, hora de la carrera, y convertir los 1.600 metros en un test aún más exigente.

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“Majestad”, invicto con dos victorias sobre dos salidas en Francia y Madrid, partirá casi con seguridad favorito en las taquillas del hipódromo. Pertenece a la cuadra Mediterráneo, de José María Maldonado, y contará con la monta del primer jockey del propietario, Jaime Gelabert, que se ha decantado por él cuando contaba con otra opción en la Poule, “Maximum Scepticism”, ganador de la preparatoria.

No obstante, son varios los rivales con margen de mejora y con opciones de victoria.

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“Justcallmesergio” sufrió problemas de tráfico y pudo acabar más cerca en la carrera ganada por “Maximum Scepticism”. Por su parte, los dos representantes de la cuadra San José -en un gran estado de forma-, “Sky Rim” y “The Wiser”, ya han demostrado nivel en Madrid, mientras que “Zodiaco” es otro potro que viene al hacia arriba.

La Poule de Potros-Premio Cimera ocupará el quinto lugar del programa, que habrá arrancado con un hándicap de 2.100 metros también para purasangres de tres años. Con un pronóstico muy abierto, gustan sobre todo “Zurito”, “Mengana” y “Dancelot”.

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Una de las citas más esperadas por los aficionados es el Primer Paso, la carrera que abre el calendario para la generación de dos años. De los candidatos iniciales, han sido retirados “Sarway” y “Tan Bonita”. De los nueve restantes, y de acuerdo a los galopes de entrenamiento, parecen llegar más adelantados “Elcano”, “Skyred”, “Pícara” y “Spagna”.

Dos hándicaps de 1.600 metros para ejemplares de edad completan la oferta. “Otto”,

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“Western Ruler”, “Sound of Freedom” destacan en la tercera carrera; “It’s Chico Time” y “Asahi”, en la cuarta, la Lototurf.

Las mantillas de los caballos favoritos para estas cinco pruebas válidas para el boleto de la Quíntuple Plus son:

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1ª Carrera: 2 (Zurito) – 3 (Mengana) – 5 (Dancelot)

2ª Carrera: 1 (Elcano) – 4 (Skyred) – 7 (Pícara) – 9 (Spagna)

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3ª Carrera: 1 (Otto) – 4 (Western Ruler) – 7 (Sound of Freedom)

4ª Carrera: 6 (It’s Chico Time) – 7 (Asahi)

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5ª Carrera: 7 (Majestad). EFE

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