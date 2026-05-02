El técnico del Celta opina que "quien no firme volver a Europa está desubicado"

Vigo, 2 may (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, señaló este sábado que su equipo va a pelear “con todas sus fuerzas” por lograr un billete para jugar en Europa la próxima temporada, y dejó claro que “por supuesto” firmaría la clasificación para la Liga Conferencia.

“Quien no firme volver a Europa, aunque sea la 'Conference', está desubicado. Yo nunca he hablado de 'Champions', eso queda para otro tipo de foros. Yo no he hablado de 'Champions'. Para mí sería increíble volver a jugar otro año en Europa, en 'Conference', y si hubiese otra categoría por debajo de 'Conference', también la firmaría”, afirmó el técnico del equipo que este año disputó la Liga Europa.

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En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Elche, correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), recordó que “hace muchos meses, seguramente en agosto” ya firmaría lograr ese billete para la 'Conference', y más después de una temporada “tan buena” en LaLiga y alcanzar “los cuartos de final” de la Liga Europa.

“Tenemos que valorar un poquito más el recorrido del equipo, lo difícil que es estar a estas alturas de la temporada donde estamos y la cantidad de equipos que hay ahora mismo implicados en la pelea por la salvación. Hay equipos muy potentes, muy históricos, como el Valencia, Athletic o Sevilla, que todavía no tienen ese baremo de puntos conseguidos”, manifestó.

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Giráldez admitió que su equipo está “en un momento malo” de resultados, pero pidió un voto de confianza para sus jugadores porque “quieren volver a jugar en Europa y lo van a dar todo para conseguirlo”.

El técnico celeste confirmó que el sueco Williot Swefdberg no está “para jugar 90 minutos”, pese a tener el alta médica, auguró un duelo “muy exigente” ante un Elche que llega lanzado y elogió la capacidad de Álvaro Núñez, al que ficharon en el pasado mercado invernal del Elche, para “jugar en muchos sitios”.

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“Es un jugador inteligente, capaz de adaptarse a muchos roles, que ya en su etapa en el Elche jugó de mediocentro, central en línea de tres, lateral derecho e izquierdo. Es un jugador que sabe que está aquí porque nos da esa versatilidad que tanto demanda el fútbol actual”, sentenció. EFE

dmg/cmm

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