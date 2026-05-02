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Minuto de silencio por Zanardi en la parrilla de Miami antes del sprint de la F1

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El grueso del Mundial de Fórmula Uno -pilotos, dirigentes, ingenieros, mecánicos y demás- guardó este sábado, en la parrilla de salida del sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del campeonato, un respetuoso minuto de silencio en memoria del ex piloto italiano Alex Zanardi, fallecido el viernes.

Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia. En la categoría reina disputó 44 pruebas entre 1991 y 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

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El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto y a causa del cual le tuvieron que amputar ambas piernas.

Siguió compitiendo, en el Mundial de turismos; encontró una nueva motivación en el ciclismo de mano, y en 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad ‘handbike’, estableciendo además un nuevo récord de la prueba. Como paraciclista, Zanardi conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos.

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Este sábado, la parrilla entera de la F1 le recordó con un emotivo minuto de silencio. EFE

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