Iker Luque: "El Atlético es el equipo de mi vida, a disfrutarlo"

València, 2 may (EFE).- El canterano del Atlético de Madrid Iker Luque se mostró muy satisfecho por el triunfo del equipo en Mestalla y por su debut con el que dijo que es el equipo de su vida, que además llegó acompañado de uno de los dos goles del conjunto rojiblanco.

"Te acuerdas de todo el mundo, de todos los que han estado contigo desde el primer día. Son muchos años en este club, al final he crecido con los hábitos de este club, es el equipo de mi vida y a disfrutarlo", señaló en declaraciones a Movistar.

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"Es un sueño, llevo mucho trabajado para este momento y cuando te ves lejos de repente te llega el momento y hay que estar preparado, pero lo mas importante es la victoria del equipo", recalcó.

Luque dijo que no se lo creía cuando marcó porque no se esperaba poder hacerlo y recalcó el "gran trabajo" que se hace en la Academia del club. EFE

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