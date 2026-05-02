Pepelu: "No nos ha salido, pero el domingo hay otro partido, así que a remar"

València, 2 may (EFE).- El jugador del Valencia Pepelu lamentó que al equipo no le salieran las cosas en la derrota de este sábado en Mestalla contra el Atlético de Madrid pero dijo que deben pasar página y centrarse ya en el partido del próximo domingo.

"Esto es fútbol, no nos ha salido y el domingo tenemos otro partido, así que a remar y que nos salga el domingo", apuntó el jugador de Denia en declaraciones a Movistar.

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El jugador alicantino admitió que es un palo duro y no quiso entrar en la polémica del segundo gol del Atlético, que llegó tras haber levantado el linier el banderín por un posible fuera de juego. "Son decisiones de los árbitros y no podemos meternos ahí", señaló.

Pepelu también bordeó una pregunta sobre los silbidos que hubo en Mestalla durante buena parte del partido y sobre si eso podía haber transmitido nerviosismo a los jugadores.

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"Sabemos que Mestalla es una afición exigente, el Valencia es un club exigente y lo respetamos y tenemos que jugar con eso, sabemos que tenemos que jugar con eso. Los que jugamos, los que estamos dentro somos nosotros y no nos ha salido", lamentó. EFE