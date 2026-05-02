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Del salón de su casa en Motril (Granada) a triunfar en pasarelas y redes con su marca

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Alba Feixas

 Motril (Granada), 2 may (EFE).- Lejos de los focos habituales de la industria de la moda, dos hermanas de Motril (Granada) han creado una firma que empieza a destacar gracias a un proyecto creativo que ha sabido transformar el origen local en una marca con identidad, relato y proyección con la visibilidad que ofrecen las redes sociales.

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Susana y Raquel Ramos están detrás de la marca De Paula, que en las últimas semanas han captado la atención de multitud de personas con unos trajes de flamenca hechos a partir de fundas de almohadas y nórdicos de Ikea.

Estas granadinas comenzaron sus estudios en la Escuela Superior Sevilla de Moda (ESSDM) y hace tan solo unas semanas se hicieron virales en redes sociales con unos vestidos confeccionados a partir de materiales del catálogo que se pueden encontrar en la conocida multinacional, lo que cualquier persona podría comprar en sus tiendas.

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Para los diseños, Susana utilizó unas fundas nórdicas, unos cojines o unos estores para las enaguas; por su parte Raquel adaptó varios tipos de fundas, cortinas y flores artificiales.

Uno de los vestidos acabó en el Real de la Feria de Sevilla de la mano de Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, y sus diseños son muy comentados, convirtiendo a De Paula en una marca emergente con mucho potencial.

Susana Ramos ha explicado a EFE que desde pequeñas siempre han tenido claro que querían dedicarse a algo relacionado con el mundo del arte y que en casa su padre les animaba y enseñaba nociones básicas, hasta que se dieron cuenta de que querían meterse en el mundo de la moda.

Tras comenzar sus estudios crearon la firma De Paula, con la que se están especializando en el diseño de trajes de invitada y novia, pero también les gusta experimentar con los trajes de flamenca, ha precisado.

Por su parte, Raquel Ramos ha indicado que se animaron a participar en un concurso de Ikea para que cada una pudiera llevarse los diseños más a su terreno y la experiencia de confeccionar nuevas piezas a partir de elementos reciclados les ha gustado tanto que no descartan sacar más adelante alguna colección cápsula para darle una segunda oportunidad a otras prendas.

"No necesitas una tela recién comprada para crear algo que vista bien. Además es una forma de cuidar el medio ambiente y darle una nueva vida a una tela que ya había cumplido su vida útil", ha añadido Raquel.

Además de contar con unos grandes diseños, las redes sociales también han jugado un papel fundamental en la viralidad de estas dos hermanas que suman cada día nuevos seguidores, mensajes de apoyo y encargos.

Pese al crecimiento, su objetivo es consolidarse, acabar los estudios y abrir su propio "atelier" en Motril e ir creciendo poco a poco a otras ciudades.

Mientras tanto siguen enseñando sus diseños, como este 2 de mayo con una pasarela de moda flamenca en el litoral granadino o el próximo 5 de mayo en Sevilla, donde mostrarán un diseño de novia inspirado en la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. Mientras siguen cosiendo, puntada a puntada, su propio futuro.  EFE

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 afg/fs/may

 (foto)

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EFE

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