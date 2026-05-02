Norris lidera doblete de McLaren en la prueba sprint de Miami

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) ganó la prueba sprint para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad, a un tercio del recorrido de la carrera de este domingo, es decir: 19 vueltas, para completar alrededor de 103 kilómetros.

Norris, último campeón del mundo, ganó por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

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Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimocuarto y decimosexto en la carrera corta, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó décimo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoséptimo. EFE