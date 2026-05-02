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Sánchez Flores: No sabemos cerrar los partidos

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Vitoria, 2 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, lamentó que no saben "cerrar los partidos" y dijo están “dolidos” porque dejaron escapar “dos ventajas” ante el Athletic Club en un duelo "muy físico".

El técnico del equipo babazorro indicó en rueda de prensa que no tuvieron la contundencia necesaria en defensa. “Hay que darle mejor lectura a los goles y hay que leer mejor los momentos con ventaja”, explicó.

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“En todos los goles he visto falta de contundencia y sus tres cambios fueron determinantes y mejor que los nuestros porque cambiaron el partido”, analizó.

“Encajar un gol no debe ser una normalidad y no proteger tu portería con la fuerzas necesarias es peor. Se me pasan los goles por la cabeza y sigo viendo conducciones demasiado largas de los rivales”, manifestó, consciente de la oportunidad perdida.

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“Hay que mentalizar al equipo lo antes posible para ser un equipo que haga goles y no encaje”, señaló Quique Sánchez Flores, que no quiso analizar el fuera de juego que anuló el penalti. “Creo que el partido ha sido muy claro para el Athletic en la segunda parte como para buscar excusas”, zanjó.

“Cualquier punto habría sido bienvenido porque tenemos que sumar”, concluyó. EFE

jd/ism

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EFE

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