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Valverde: Ha sido una liberación

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Vitoria, 2 may (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, afirmó que fue “una liberación” la victoria ante el Deportivo Alavés (2-4) por la situación clasificatoria y aseguró que “nadie sabe lo que se sufre ahí abajo”.

“Este triunfo es increíble para nosotros”, declaró el técnico del Athletic en rueda de prensa, consciente de que el Alavés se podía poner a solo dos puntos sin haber asegurado la permanencia.

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“El primer tiempo ha sido bastante cerrado. Con el gol se han reforzado en la posición defensiva, no estábamos llegando y salvo el gol y el penalti anulado no había muchos acercamientos”, expresó, antes de reconocer que el 2-1 había sido un “mazazo”, por eso tildó al gol de Oihan Sancet de “increíble”.

Preguntado por el navarro y Nico Williams, consideró que el equipo lleva “una temporada difícil con muchas bajas”. “Nico requiere su tiempo de estar con el equipo y volver a coger la onda, sabemos qué jugador es y lo que nos da”, apuntó.

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“Tenemos una exigencia por ser del Athletic y había mucha presión porque la clasificación manda”, subrayó. “Ha sido una agonía hasta el final”, añadió Valverde, que no se cierra las puertas de Europa. “A ver hasta dónde podemos llegar, hay mucha igualdad y vamos a intentar dar alegrías a nuestra gente”, agregó.

“Sin duda es uno de los triunfos más importantes de la temporada por la situación que teníamos”, confesó Ernesto Valverde, que deseó lo mejor al Alavés. “Espero que esté en Primera División el año que viene”, afirmó.

“Lo que buscamos los entrenadores es que los jugadores te sigan. En estos partidos, gran parte de ellos, los jugadores lo han hecho, a veces con más éxito y a veces con menos”, dijo el técnico del plantel bilbaíno, que desveló que les aprieta “mucho” y no sabe cómo le aguantan. EFE

jd/ism

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EFE

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