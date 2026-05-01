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Muere una persona aplastada por una máquina de maíz en Miñóns (A Coruña)

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Madrid, 2 abr (EFE).- Una persona murió este viernes por la tarde al ser aplastada por una máquina de maíz en Miñóns, en la parroquia de Buxantes, perteneciente al término municipal de Dumbría (A Coruña), informó el 112 de Galicia.

Un particular que encontró a la persona debajo de la máquina alertó a la Sala de Operaciones del 112 alrededor de las 19:10 horas de este viernes, momento en el que se activaron el Servicio de Urgencias Sanitarias Galicia-061, a agentes de la Guardia Civil y al Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.

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Una vez en el lugar de los hechos, los sanitarios trataron de reanimarla, sin embargo, solo pudieron certificar su fallecimiento, sin que hayan trascendido más detalles. EFE

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EFE

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