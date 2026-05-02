El Real Madrid mide la gran racha del UCAM Murcia con la mirada puesta en la Euroliga

Madrid, 2 may (EFE).- El Real Madrid, líder de la Liga Endesa con un balance de 25-3, se enfrentará este domingo a un enrachado UCAM Murcia, con siete triunfos consecutivos en la competición, con un ojo puesto en la próxima semana, cuando podría cerrar la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel IBI Tel Aviv en Bulgaria.

Los de Sergio Scariolo vuelven al Movistar Arena (12.00 horas) después de ganar al Valencia la pasada jornada en el Roig Arena y tras caer en el último encuentro en casa ante La Laguna Tenerife.

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En una semana con doble jornada en la Euroliga, se espera que el técnico italiano pueda reservar a varias piezas importantes tras la baja del pívot caboverdiano Walter Tavares, que sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Con 2-0 en la serie continental y con un colchón de cuatro victorias sobre el Valencia, segundo, y sobre el propio UCAM, tercero, en la Liga Endesa, el conjunto merengue buscará mantener la distancia y acabar de manera plácida la liga.

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Por ello, una posible victoria ante otro rival directo en los 'play-off' será un aliciente más para los blancos, tal y como indicó el alero italiano Gabriele Procida este sábado a los medios del club.

"El UCAM Murcia es un muy buen equipo. Tienen los mismos puntos que el Valencia y están en tercera posición, así que es un partido crucial para nosotros para mantener la primera posición", indicó.

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Un UCAM Murcia lanzado, que debe ser "más UCAM que nunca", como dijo su entrenador, Sito Alonso, jugará en el Movistar Arena con el propósito de seguir alargando su extraordinaria racha.

Además, lo hará en un escenario en el que buscará hacer lo que jamás consiguió, vencer después de 32 visitas a la cancha blanca (31 en Liga Endesa y otra en la Copa del Rey).

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Ambos contendientes son los mejores de una segunda vuelta en la que tanto el Real Madrid como el UCAM perdieron un solo encuentro de los 11 jugados, los blancos hace un par de jornadas en casa frente a La Laguna (90-95) y los de Sito en la cancha del Valencia Basket por 110-84 el 3 de marzo.

Desde ese día, el conjunto murciano sólo gana en la Liga y es lo que pretenden seguir haciendo, como recordó Alonso.

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"Tenemos que ser más UCAM Murcia que nunca y esa es la clave. Si vamos acobardados o no tenemos una intensidad grande durante el partido entonces no vamos a tener absolutamente ninguna opción de ganar y debemos imprimir un ritmo alto, jugar con una defensa intensa y física y que ellos sientan problemas contra nosotros", declaró el técnico grana. EFE