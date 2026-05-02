Se suspende la segunda mitad del Asisa Joventut-Unicaja por problemas en el reloj

Badalona (Barcelona), 2 may (EFE).- Se suspendió la segunda mitad del Asisa Joventut-Unicaja, con un 53-33 de resultado al tiempo de descanso, por problemas en el reloj del Palau Olímpic de Badalona, que dejó de funcionar.

El partido, que ya empezó con media hora de retraso por estos mismos problemas, se reanudará en una fecha aún por confirmar.

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Los malagueños tendrán que volver a jugar en el feudo badalonés el próximo jueves 7 de mayo (21:00) ante el AEK Atenas en partido correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la FIBA. EFE

jvs/sab

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