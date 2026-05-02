Andreeva: "No he hablado con Conchita; cada vez que empezaba a hablarme me ponía a llorar"

Madrid, 2 may (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, que perdió la final del WTA 1000 de Madrid superada por la ucraniana Marta Kostyuk, lamentó la derrota en una final en la que partía como favorita porque cuando pierde "es como el fin del mundo".

La siberiana de 19 años no ha podido analizar el encuentro con su entrenadora, la española Conchita Martínez porque, emocionalmente, aún no es capaz.

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"Solo me dio un abrazo. Cada vez que empezaba a hablarme me ponía a llorar. Así que aún no hemos hablado", dijo la rusa.

"Es un día difícil. Pero en general creo que cuando hablemos con mi equipo, podremos sacar muchas cosas positivas de esta semana. Ha sido duro, pero en general creo que han sido dos semanas bastante buenas para mí. El torneo aún no ha terminado, así que el domingo también intentaré darlo todo en dobles", indicó Andreeva que aún puede aspirar al título de dobles del torneo..

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"Mi forma de afrontar los partidos ha cambiado mucho. Porque incluso cuando jugué contra Aryna en mi primer torneo aquí en Madrid, solo intentaba disfrutar del ambiente. No esperaba nada de mí misma, así que jugaba como si cada partido fuera el último. Solo intentaba darlo todo. Y sabía que no podía decirme nada malo si perdía porque nadie esperaba que ganara tantos partidos ese año. Pero ahora sé lo bien que puedo jugar, y todo el mundo también lo sabe. Así que ahora se trata de mantener ese nivel cada vez que juego, y de mantener esa consistencia", analizó.

Andreeva tuvo dos puntos de set en el segundo parcial. Pero se le escapó la posibilidad de llevar el partido al tercero.

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"Son cosas que pasan (dos puntos de set en el segundo). Es tenis, y no pasa nada. Tuve muchas oportunidades en el primer set, pero, bueno, en el primer set, cuando tuve esos dos puntos de quiebre, cometí tres errores después. Básicamente, es un poco culpa mía. Y los puntos de set ....en un punto de set ella sacó un ace, un gran saque, tampoco pude hacer nada. Luego, después de fallar la devolución del segundo saque, podría haber intentado meterla en la pista, pero también quise arriesgar y ser valiente. Tampoco funcionó", dijo.

"Cada vez que pierdo, es como el fin del mundo para mí. A veces veo a otras jugadoras sonreír justo después de la derrota, justo después de los partidos que perdieron. No entiendo cómo lo hacen. Ojalá yo pudiera. Cada partido que pierdo es obviamente muy decepcionante y muy doloroso para mí. Espero que en el futuro esto pueda mejorar y que, después del partido que pierdo, pueda hablar de ello de inmediato y no tomarme un tiempo antes de empezar a hablar", explicó la joven rusa que será séptima del mundo este lunes.

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"No estoy contenta ahora mismo. Ella también jugó bien. Tuvo muchos puntos ganadores. Intentó arriesgar, jugó muy agresiva. En algunos momentos intenté presionarla y ser agresiva también. En algunos momentos sentí que ganaba más puntos, intentando devolver la pelota a la cancha y construir el punto poco a poco, para cansarla. Pero bueno, nada de eso funcionó", explicó Andreeva que afrontó esta final como favorita.

"Es más fácil ir al partido y jugar bien cuando no eres el favorito. Pero tampoco es fácil, porque sé que he estado en ambas situaciones. Puedo decir que no pensé en eso. Simplemente me concentré en mi plan y en lo que tenía que hacer para intentar ganar el partido", concluyó. EFE

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