32-32. El Logroño deja escapar un punto

León, 2 may (EFE).- Al Dicorpebal Logroño se le escapó la victoria en una cancha propicia en sus últimas visitas y no pudo dar un paso muy importante hacia el subcampeonato, después de remontar una desventaja que llegó a ser de hasta seis goles en los inicios de la segunda mitad frente a un Ademar sin equilibrio (32-32).

El Abanca Ademar mostró en la primera parte una imagen inédita en esta segunda vuelta del campeonato, con la intensidad defensiva que le había faltado en los últimos compromisos y encontrando la fluidez.

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Principalmente en ataque, desde sus extremos, con el máximo goleador liguero, Gonzalo Pérez, y sobre todo un omnipresente Sergio Sánchez, bien apoyados desde el pivote por Rodrigo Benites y Alberto Martín.

Después de un primer cuarto de partido con cierta igualdad, aunque siempre con ventajas locales, dos robos consecutivos de Sergio Sánchez abrieron una primera brecha que se mantuvo pese a los dos tiempos muertos, el segundo mostrándose muy molesto con sus jugadores, de Miguel Ángel Velasco.

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La diferencia se ensanchó hasta una máxima ventaja ademarista de seis goles (16-10) que sujetó el Logroño con su ataque siete contra seis y buscando una defensa 5-1, que sin embargo no impidió al equipo de Luis Puertas llegar mandando con claridad al descanso (20-15).

Pese a que en el arranque de segunda mitad el Ademar recuperó la renta de seis goles, el partido se convirtió en un monólogo de Álvaro Preciado, que con sus penetraciones metió a su equipo en el choque, también en buena parte por la indiscutible transformación de la defensa del conjunto riojano, mucho más agresiva y bien sostenida por Marcos Cancio en la portería.

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Los visitantes entraron con ventaja de dos goles en los últimos cinco minutos y en los instantes finales pudo pasar de todo, con errores por ambos lados que finalmente dejaron en tablas el duelo con un tanto de Javi Miñambres.

- Ficha técnica:

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32 - Abanca Ademar (20+12): Álvaro Pérez (Marcos García); Sergio Sánchez (5), Lindqvist (4), Benites (6), Adrián Fernández (-), Wasiak (3), Gonzalo Pérez (7, 2 p); Edu Fernández (-), Alberto Martín (2), Miñambres (5), Lodos (-), Rozada (-), Rodrigo Pérez (-), Darío Sanz (-).

32 - Dicorpebal Logroño (15+17): Ledo (Cancio); Lombardi (5), Zaja (3), Aitor García (4), Pergel (2), Popovic (-), Cadarso (5 p); Preciado (5), Álvaro Martínez (3), Miguel Martínez (3), Zarzuela (-), Juárez (1), Pestic (1), Galán (-).

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Árbitros: Jordi Ausás y Miquel Florenza. Excluyeron dos minutos a Wasiak, Sergio Sánchez y Gonzalo Pérez, del Ademar; y a Popovic, Galán y Pestic, por el Logroño.

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 6-6, 8-7, 12-9, 16-1, 20-15 (descanso); 23-17, 24-21, 26-25, 29-27, 30-31, 32-32 (final).

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal Urbano González Escapa ante unos 1.800 espectadores. EFE

fps/ism

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