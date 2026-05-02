El Grupo Herce Soria iguala la eliminatoria ante el Melilla y fuerza el tercer partido

Redacción Deportes, 2 may (EFE).- El Grupo Herce Soria venció este sábado por 3-0 (25-23, 25-17 y 25-18) al Club Voleibol Melilla en el segundo encuentro de la serie de semifinales, por lo que, con la eliminatoria igualada, habrá desempate este domingo para acceder a la final de la Superliga Masculina.

Pese a que el primer set estuvo igualado y se resolvió por una diferencia mínima, el conjunto local se impuso con claridad en el segundo y despachó el encuentro por la vía rápida.

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Con una victoria para cada equipo, ambos se emplazarán al definitivo encuentro de este domingo en Los Pajaritos a las 13.00 horas. De nuevo ante su público, el Grupo Herce Soria tratará de clasificarse para la final por cuarta temporada consecutiva. EFE