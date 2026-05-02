Alcobendas, campeón de la Copa del Rey de rugby al vencer por un punto al Cisneros (39-40)

Madrid, 2 may (EFE).- Silicius Alcobendas se proclamó este sábado campeón de la Copa del Rey de rugby al vencer por 39-40 al Complutense Cisneros en el estadio Ontime de Butarque, en Leganés (Madrid). EFE
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