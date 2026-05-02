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Feijóo lleva a la Eurocámara medidas de su plan contra el ciberacoso, que aplicará si llega a La Moncloa

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El PP español ha contribuido esta semana a que el Parlamento Europeo dé luz verde a una resolución para dar una respuesta "más ambiciosa" frente el ciberacoso y proteger a los menores en el entorno digital. El texto recoge algunas de las medidas del plan que Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha en España si gana las próximas elecciones generales y llega al Palacio de la Moncloa, según han indicado fuentes de la dirección del partido.

En el texto aprobado, dos días antes de que se celebre el Día Mundial contra el Acoso Escolar, el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que evalúe si es necesaria una definición armonizada del acoso en Internet en toda la Unión Europea y si se debe reconocer como un "delito transfronterizo", por entender que las medidas nacionales y de la UE en vigor "son insuficientes" para hacer frente al aumento del ciberacoso.

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Además, los eurodiputados piden "sanciones efectivas y disuasorias" para los delitos de ciberacoso, facilitar a las víctimas la denuncia de los incidentes y "cubrir las lagunas jurídicas" a escala de la UE para que "se reconozca la magnitud y la gravedad del problema".

La moción --consecuencia de una pregunta oral impulsada por el PP español-- también exige responsabilidad a las plataformas, pide una aplicación más rigurosa del reglamento de Servicios Digitales, en particular en relación a la protección de menores, expresa preocupación por el creciente uso de la Inteligencia Artificial para crear ultrafalsificaciones y contenidos íntimos no consentidos y pide la prohibición de las aplicaciones para desnudar.

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En el texto se subraya que uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años en la UE han sido víctimas de acoso, que entre 2018 y 2022 el número de adolescentes objeto de ciberacoso aumentó en una cuarta parte y que, en los últimos cinco años, el ciberacoso ha sido sistemáticamente el motivo principal por el que los jóvenes se pongan en contacto con las líneas de ayuda de los Centros de Seguridad en Internet.

"NI LA UE NI ESTADOS MIEMBROS ESTÁN DANDO LA RESPUESTA NECESARIA"

El PP español ha justificado esta iniciativa alegando que hay que ofrecer una respuesta "más ambiciosa, coordinada y eficaz" de la UE frente al ciberacoso y la violencia en línea, especialmente cuando afecta a menores. El PP ha indicado que con este paso se da respuesta así a la llamada de atención que hizo Jackie Fox, madre de una víctima de ciberacoso, e impulsora de la conocida como 'Ley Coco' en Irlanda, norma pionera en la lucha contra el ciberacoso a menores en toda la Unión Europea.

El presidente de la Comisión de Libertades y eurodiputado popular, Javier Zarzalejos, y el coordinador de la Comisión de Mercado Interior del PPE, Pablo Arias, han señalado que los instrumentos actuales "son insuficientes" y han llamado a avanzar hacia medidas concretas que garanticen la protección real de los más vulnerables con la 'Ley Coco' como referencia.

Zarzalejos ha advertido de que las instituciones están fracasando en la lucha contra esta lacra. "Ni la Unión Europea ni los Estados miembros están dando las respuestas correctas en tiempo real a esta problemática", ha advertido, para defender la necesidad de avanzar en el reglamento para combatir el material de abuso sexual infantil en línea. Asimismo, ha señalado que "existe una gran sensación de impunidad y eso tiene que acabar".

Por su parte, Pablo Arias ha indicado que no están "a la altura de la gravedad de la amenaza que supone el ciberacoso". "El ciberbullying, al igual que Internet, no conoce fronteras", ha subrayado, para añadir que las soluciones deben adoptarse a nivel europeo, con una respuesta "firme, coordinada y eficaz frente al ciberacoso".

En este sentido, el eurodiputado del PP ha reclamado "armonización de las normas penales, imposición de obligaciones a las plataformas y acciones efectivas frente al incumplimiento". "Es hora de pasar a la acción con soluciones claras y decisivas", ha abundado.

PROPUESTAS DEL PP A LA LEY DE PROTECCIÓN DEL MENOR

Esa moción promovida por el PP de Feijóo en la Eurocámara va en línea con algunas de las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado en la tramitación parlamentaria en el Congreso de la Ley de Protección del Menor, donde ha propuesto franjas de edad para el acceso a redes sociales y responsabilidades penales para los acosadores menores.

Además, el PP ha defendido en el Congreso de los Diputados acabar con los 'deepfakes' y uso de patrones oscuros como el scroll infinito entre menores de edad en las redes sociales, según las enmiendas recogidas por Europa Press.

Así, propone pena de prisión para quien difunda, exhiba o comparta imágenes corporales o audios de voz de contenido sexual o gravemente vejatorio con el objetivo de menoscabar gravemente la integridad de las persona afectada con alteración o manipulación efectiva de la imagen o la voz. Se trata de algunas de las medidas que Feijóo quiere impulsar si llega a Moncloa, según fuentes de la formación.

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EuropaPress

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