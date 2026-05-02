Balaídos enfrenta al peor local con el segundo más flojo a domicilio

Vigo/Elche, 2 may (EFE).- El Celta, el equipo que menos puntos ha sumado en casa tras haber hecho de Balaídos un fortín la pasada campaña, recibe este domingo en su estadio al Elche, el segundo peor visitante de LaLiga.

Las opciones del equipo dirigido por Claudio Giráldez de repetir presencia en Europa pasan por mejorar su pobre rendimiento en Balaídos, donde sólo ha sumado 17 puntos en 16 encuentros. Son menos de la mitad de los que consiguió (36) el curso anterior, en el que celebró su vuelta a una competición continental nueve años después.

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Ese está siendo el gran lastre del ‘EuroCelta’, al que restan tres partidos contra rivales de la zona baja para enderezar su preocupante dinámica: Elche, Levante y Sevilla.

El duelo ante el conjunto de Eder Sarabia parece una inmejorable oportunidad para revertir esa situación, ya que se trata del segundo peor visitante de LaLiga. El Elche sólo ha conseguido 7 puntos lejos del Martínez Valero, aunque viene de estrenar sumar su primera victoria a domicilio frente al Oviedo en el Carlos Tartiere.

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A eso hay que unir las dinámicas opuestas de ambos equipos. El Celta encadena cinco derrotas entre Liga y Liga Europa; el Elche llegará a Vigo después de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros, lo que le ha permitido alejarse de la zona de descenso.

Además, Claudio Giráldez pierde a uno de sus pilares defensivos, el veterano Marcos Alonso, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas. Su baja es un serio contratiempo para el técnico gallego por el sueco Carl Starfelt, otro de los indiscutibles en defensa, sigue sin recuperarse de su lumbalgia.

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Con este panorama, el técnico celeste podría apostar por situar a Álvaro Núñez, fichado en el pasado mercado invernal del Elche, junto a Javi Rodríguez y Carlos Domínguez, con Javi Rueda y Carreira en los costados.

Por su parte, el Elche afronta la visita a Vigo en una dinámica positiva tras enlazar nueve puntos que le han permitido salir de los puestos de descenso, pero que aún no le permiten escapar de la pelea por la permanencia, para la que ahora tiene un colchón de cuatro puntos.

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Sarabia ha elogiado la reacción de su equipo en el último mes de competición, y para este encuentro no podrá contar con el atacante Adam Boayar, con problemas musculares, del extremo Yago de Santiago, que sigue con molestias en la rodilla de la que se operó el pasado curso, y de Germán Valera, sancionado por su expulsión en el Carlos Tartiere la pasada jornada.

Ambos jugadores han tenido un rol secundario durante el campeonato, por lo que el preparador del Elche podrá disponer de su equipo de gala si así lo desea.

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Sarabia habitualmente esconde alguna sorpresa en la alineación en función del rival, aunque en esta ocasión todo apunta a que dará continuidad al bloque que venció la pasada jornada en Oviedo. En el caso de que haya novedades, Rafa Mir es el que más opciones tiene de regresar al once.

- Alineaciones probables:

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Celta: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez; Rueda, Moriba, Fer López, Carreira; Aspas, Jutglá y Borja Iglesias.

Elche: Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas; Héctor Fort, Marc Aguado, Febas, Gonzalo Villar; Pedrosa; Rafa Mir y André da Silva. EFE

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Árbitro: (pendiente de designación).

Estadio: Balaídos.

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Hora: 14.00 horas (12.00 GMT). EFE

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