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El Melilla Torreblanca busca revalidar título en final ante el Arriva Alcorcón

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Redacción deportes (EFE), 2 may.-El Melilla Torreblanca, vigente campeón, y el Arriva AD Alcorcón disputarán este domingo en Móstoles la final de la Copa de la Reina de fútbol sala después de eliminar este sábado al Poio Pescamar (2-0) y al Nueces de Ronda Atlético Torcal (7-2).

Las melillenses, con dos goles en apenas cuatro minutos en el segundo periodo, sellaron su billete para una nueva final gracias a los tantos de las campeonas del mundo brasileñas Ana Luiza y Emilly Marcondes, entre los minutos 32 y 36.

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Sin tiempo para las contemplaciones, el conjunto norteafricano trató de imponer su ritmo desde el inicio ante un Poio intenso, ordenado y muy eficaz en labores defensivas.

Emilly y Ana Luiza llevaron el peso ofensivo en los primeros compases, encontrándose una y otra vez con la guardameta Elena, muy acertada bajo palos.

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El cuadro gallego también tuvo sus opciones, especialmente en transiciones rápidas, donde Chuli obligó a intervenir a Bia Silva, mientras que Carolina Pedreira generó peligro a balón parado. El duelo, muy equilibrado, se desarrolló con constantes rotaciones y ajustes tácticos por parte de ambos técnicos, Gustavo Bravo y Luis López-Tulla.

Antes del descanso, Nega pudo adelantar al Torreblanca con un remate al palo en la ocasión más clara de un primer tiempo sin goles pero de alta intensidad. Tras la reanudación, el guion apenas varió: Melilla dominaba territorialmente, aunque sin lograr traducirlo en el marcador ante un rival firme y disciplinado.

El punto de inflexión llegó en el minuto 32, con la expulsión por doble amarilla de Rafa Pato. En superioridad numérica, Ana Luiza aprovechó para abrir el marcador. Poio reaccionó con portera-jugadora, pero Emilly, desde su propio campo, sentenció el choque. El Melilla, sólido en defensa, supo gestionar la ventaja hasta el final.

Por su parte, el Alcorcón firmó una contundente remontada ante el Atlético Torcal, al que superó por 7-2 tras un inicio adverso. El conjunto madrileño mostró su potencial ofensivo en la segunda mitad y confirmó su candidatura al título en una final que promete máxima igualdad. EFE

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EFE

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