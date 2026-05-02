El malagueño Rocco Repetto sorprende en Turquía y se encarama al segundo puesto

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El jugador malagueño Rocco Repetto Taylor se situó en segunda posición en el Abierto de Turquía de golf, del DP World Tour, durante la tercera ronda del torneo celebrada este sábado, que tuvo que interrumpirse debido a la lluvia.

Repetto, de 23 años y 337 del mundo, coronó su mejor actuación hasta ahora en las once pruebas del circuito europeo que ha disputado esta temporada, en la que se estrenó después de lograr la tarjeta el pasado mes de noviembre tras finalizar entre los 20 primeros en la llamada ‘Road to Mallorca’, la fase final de clasificación a la máxima categoría.

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Tras partir en la tercera vuelta a cuatro golpes del liderato, el golfista malagueño hizo cuatro ‘birdies’ para ponerse con un total de -7, empatado con otros cuatro jugadores, a un impacto solo del líder provisional, el escocés Ewen Ferguson, con -8.

A Repetto, de padre italiano y madre irlandesa, le faltaban dos hoyos cuando quedó interrumpido por la lluvia el torneo, que se juega en la región de Belek, al sur de Turquía.

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Junto al malagueño, están con -7 el portugués Daniel Rodrigues, el sueco Mikael Lindberg, el neozelandés Kazuma Kobori y el italiano Gregorio De Leo, líder después de las dos primeras jornadas.

Repetto cuenta en su palmarés con un título del Challenge Tour, la segunda categoría del golf europeo, logrado en Cádiz en junio del pasado año.

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El madrileño Alejandro del Rey encaró la tercera ronda en segunda posición en la tabla, a un golpe de De Leo, pero no estuvo acertado y con tres ‘bogeys’ seguidos, pasó a estar con -4, con cuatro hoyos por jugar.

Con -3, se situaron Eugenio López-Chacarra y David Puig, mientras que Ángel Ayora completó la ronda con un total de -1. EFE

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