Espana agencias

Domingo, 3 de mayo de 2026

Guardar

Madrid, 2 mayo (EFE).-

ELECCIONES ANDALUCÍA.- Sevilla - El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, analiza las elecciones en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto electoral en Jerez con el cabeza de lista por Cádiz, Antonio Sanz.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA.- Dos Hermanas (Sevilla).- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, interviene ante los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla).

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TRÁFICO PUENTE.- Madrid.- La Dirección General de Tráfico advierte de un día con mucha circulación de vehículos y posibles retenciones por la operación retorno tras el puente del Primero de Mayo.

(Vídeo) (Foto)

SIERRA NEVADA.- Granada.- La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este domingo, una semana después de lo inicialmente previsto, su temporada invernal, lo que la ha convertido estas últimas semanas en la única oferta esquiable del sur de Europa

(Vídeo) (Foto)

TRADICIONES PICAOS.- San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).- El municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra revive, con motivo de la Cruz de Mayo, la ancestral tradición de los 'picaos', quienes, con el rostro tapado, golpean su espalda entre 800 y 1.000 veces con una madeja de algodón, tras lo que reciben 12 pinchazos con una bola de cera virgen con 6 cristales incrustados de dos en dos, y se les lava y cura las pequeñas heridas con agua de romero.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

COLECCIONISMO SOMBREROS.- Gerena (Sevilla).- Cuando Gregorio Arias tenía 8 años, su padre le regaló un sombrero. Sin saberlo, comenzó una afición que le ha llevado a reunir casi 350 en un local de Gerena (Sevilla), donde, 75 años después, hay sombreros por todas partes, en una colección en la que no ha invertido ni un euro, porque todos son regalos.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EL ÚLTIMO DE LA FILA.- Barcelona - Manolo García y Quimi Portet ofrecen el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de la gira de regreso de El Último de la Fila tras casi tres décadas desde su disolución, en la que interpretan los temas que les encumbraron a finales del siglo pasado, entre ellos ‘Como un burro en la puerta del baile’ o ‘Insurrección’.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Cortés pierde con la espada un merecido triunfo en la Goyesca de Madrid

Infobae

Centenares de personas piden en Barcelona la liberación de dos activistas de la flotilla

Infobae

Maíllo promete "echar a Moreno Bonilla" de una Andalucía "de justicia social"

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 3 de mayo de 2026

Infobae

AUGC exige perseguir a redes de tráfico tras el rescate de 7 cadáveres del mar en Almería

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico