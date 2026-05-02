Domingo, 3 de mayo de 2026

Madrid, 2 mayo (EFE).-

ELECCIONES ANDALUCÍA.- Sevilla - El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, analiza las elecciones en una entrevista con EFE.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto electoral en Jerez con el cabeza de lista por Cádiz, Antonio Sanz.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Dos Hermanas (Sevilla).- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, interviene ante los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla).

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TRÁFICO PUENTE.- Madrid.- La Dirección General de Tráfico advierte de un día con mucha circulación de vehículos y posibles retenciones por la operación retorno tras el puente del Primero de Mayo.

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SIERRA NEVADA.- Granada.- La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este domingo, una semana después de lo inicialmente previsto, su temporada invernal, lo que la ha convertido estas últimas semanas en la única oferta esquiable del sur de Europa

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TRADICIONES PICAOS.- San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).- El municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra revive, con motivo de la Cruz de Mayo, la ancestral tradición de los 'picaos', quienes, con el rostro tapado, golpean su espalda entre 800 y 1.000 veces con una madeja de algodón, tras lo que reciben 12 pinchazos con una bola de cera virgen con 6 cristales incrustados de dos en dos, y se les lava y cura las pequeñas heridas con agua de romero.

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COLECCIONISMO SOMBREROS.- Gerena (Sevilla).- Cuando Gregorio Arias tenía 8 años, su padre le regaló un sombrero. Sin saberlo, comenzó una afición que le ha llevado a reunir casi 350 en un local de Gerena (Sevilla), donde, 75 años después, hay sombreros por todas partes, en una colección en la que no ha invertido ni un euro, porque todos son regalos.

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EL ÚLTIMO DE LA FILA.- Barcelona - Manolo García y Quimi Portet ofrecen el primero de sus dos conciertos en Barcelona, dentro de la gira de regreso de El Último de la Fila tras casi tres décadas desde su disolución, en la que interpretan los temas que les encumbraron a finales del siglo pasado, entre ellos ‘Como un burro en la puerta del baile’ o ‘Insurrección’.

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