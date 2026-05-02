1-2. El Córdoba aviva su sueño de promocionar a costa del ascenso directo del Castellón

Castellón, 2 may (EFE).- El Córdoba avivó este sábado su sueño de alcanzar la promoción de ascenso a Primera al lograr en el estadio SkyFi Castalia su quinta victoria consecutiva (1-2) ante un Castellón que se topó con un gran Iker Álvarez y que ve complicarse sus opciones de ascenso directo.

Castellón y Córdoba cumplieron con la tradición que rige sus últimos enfrentamientos y salieron dispuestos a jugar un partido de tú a tú, con un ritmo elevado y ocasiones en ambas porterías. El primero en intentarlo fue el Córdoba, pero Fuentes y Guardiola se toparon con Matthys, que rechazó sus lanzamientos.

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La respuesta albinegra llegó con Camara y con Ronaldo Pompeu, pero Iker Álvarez resolvió con inspiración y reflejos ambas situaciones. También lo intentó desde la frontal del área Jakobsen, pero su golpeo que buscaba una escuadra se marchó alto.

La mejor ocasión fue visitante. Adri Fuentes le ganó la espalda a la defensa y ante la salida de Matthys, lanzó una vaselina con la que superó al portero 'orellut', pero el balón se marchó por encima del larguero. Cipenga tampoco acertó a adelantar a los locales antes del descanso con un golpeo demasiado cruzado.

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La segunda parte arrancó desbocada. Iker Álvarez, formado en el Villarreal, desvió al larguero un disparo de Camara desde el interior del área y en la otra Kevin Medina le ganó la partida a Mellot y sirvió para que el exjugador 'orellut' Adri Fuentes avanzara a los visitantes.

El Córdoba amplió la ventaja en el minuto 64. Otra vez por la banda izquierda, Diego Bri, que acababa de entrar, superó a Mellot y sirvió el balón al área pequeña para el doblete de Fuentes.

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Los locales lo intentaron por todos los medios, pero se toparon una y otra vez con Iker Álvarez, que frenó a Álvaro y dos disparos consecutivos de Mabil.

Ambos fueron finalmente los protagonistas del gol local. Centro Mabil a pierna cambiada desde la derecha y Álvaro cabeceó a la red con nueve minutos todavía por delante.

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Los locales estaban volcados y Siebra buscó el empate con un golpeo desde el interior del área que Álvarez envió a córner.

Al contraataque tuvo el Córdoba dos opciones de gol, pero Percan se topó primero con Matthys y después con el lateral de la red.

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- Ficha técnica:

1.- Castellón: Matthys; Mellot; Alcázar (Sienra, min.65), Brignani, Alberto Jiménez (Doué, min.82); Gerenabarrena (Mabil, min.65), Ronaldo (Suero, min.73); Cipenga, Calatrava, Jakobsen y Camara (Álvaro García, min.73).

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2.- Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Vilarrasa, Álex, Rubén Alves; Guardiola (Jacobo, min.60), Requena, Del Moral (Theo, min.82); Carracedo (Goti, min.82), Kevin Medina (Diego Bri, moin.60) y Adri Fuentes (Percan, min.67).

Goles: 0-1, m.52: Fuentes. 0-2, m.64: Fuentes. 2-1, m.81: Álvaro.

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Árbitro: Eder Mallo (comité castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a Gerenabarrena, del Castellón, y a Guardiola, Fuentes, Íker Álvarez, Theo, Albarrán y Del Moral, por el Córdoba.

Incidencias: Partido de la 38ª jornada disputado en el estadio SKyFi Castalia ante 13.217 espectadores, de los que unos 150 eran del Córdoba. EFE

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