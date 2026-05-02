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3-0. El Guaguas elimina al campeón copero y se mete en la final

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 may (EFE).- El Club Voleibol Guaguas evitó toda sorpresa del Conectabalear CV Manacor, vigente campeón de Copa, superó con solvencia al equipo balear en el segundo duelo de semifinales (3-0) y certificó el pase a la final.

El jugador del equipo amarillo Osmany Juantorena se convirtió en el verdugo de los visitantes merced a sus 27 puntos, 24 de ellos en ataque y 3 de saque directo, desactivando así los esfuerzos de Fausto Díaz (15) y Adrián Kuchazczyk (7) en las filas rivales.

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Tras tomar la iniciativa el equipo mallorquín en los primeros compases, el conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero fue poco a poco carburando hasta darle la vuelta al marcador (5-4). Ya con la mejora de Walla Souza y Juantorena, el Guaguas tomó velocidad de crucero y se plantó con un elocuente 17-10 que dejaba en bandeja el primer parcial para los locales.

De hecho, con el paso de los ataques se intensificó el intercambio de puntos, beneficiando de lleno al conjunto grancanario, que mantuvo la intensidad para anotarse la manga inicial sin dejar opciones a la sorpresa (25-18).

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La papeleta parecía igualarse en el segundo periodo, pero, pese a los arreones de Díaz y Kucharczyk, Juantorena siguió en sus trece, destilando su franca mejoría en las rotaciones. No obstante, Romaní y Nieves no estaban dispuestos a claudicar, acariciando la igualada en el electrónico en el ecuador del set (13-12).

Fue un espejismo, ya que los amarillos volvieron a la carga, tomando una ventaja de cuatro puntos en la recta final del periodo (19-16) que obligaba al Manacor a tomar riesgos a remolque.

Con ese pequeño colchón, los grancanarios echaron mano de la efectividad en los saques de Nico Bruno y la solidez de Colito sobre la red para amarrar también el segundo parcial en el Gran Canaria Arena (25-19).

En el tercero, el Manacor lanzó el órdago para forzar una épica remontada o, al menos, destapar el orgullo en un choque que se le había puesto muy en contra (9-9), pero el estado de forma de Osmany cercenaba toda posibilidad visitante, enganchando además un arreón de 6-0 con protagonismo especial del ítalo-cubano (15-9).

Intentaron remendarlo Ribas y Linares, aunque fue en vano. El Guaguas acabó pasando el rodillo en un desenlace monocromo (25-17). Ahora el equipo canario espera en la final a su próximo adversario, que saldrá del último choque de la otra semifinal entre el CV Melilla y el Grupo Herce Soria.

- Ficha técnica:

3 – CV Guaguas: Spencer (5), Souza (15), Larrañaga (líbero), Bruno (5), Juantorena (27), de Amo (-), Ramos (8), Pérez Figueroa (líbero), Colito (1), Rousseaux (-), Almansa (-), Diedhiou (-), Montesdeoca (-) y Dimitrov (-).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

0 – Conectabalear CV Manacor: Nieves Suárez (3), Ribas (4), Romaní (1), Flequer (líbero), Lorente (-), Alomar (-), Díaz (15), Linares (4), Kobzev (-), Cairus (líbero), Serra Totten (-), Tugores (-), Kucharczyk (7) y Marzo (-).

Entrenador: Alexis Rubén González.

Parciales: 25-18 (25 minutos), 25-19 (31 minutos) y 25-17 (26 minutos).

Árbitros: Ángel Romero Martínez y Joaquín Ventura Sobredo.

Incidencias: segundo encuentro de semifinales de la Superliga Masculina disputado en el Gran Canaria Arena ante unos 1.200 espectadores. En los prolegómenos del choque se celebró un homenaje especial a la plantilla del Suac Canarias, que recientemente se proclamó campeón de la Superliga Masculina 2. EFE

dhr/ism

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EFE

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