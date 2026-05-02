Díaz reclama a Von der Leyen que se enfrente a las "amenazas" de Trump: "No somos vasallos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exige a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ponga "delante" ante las "amenazas" a Europa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Nosotros no somos vasallos de Trump como país", ha afirmado a preguntas de los medios antes de participar en un encuentro con cooperativas en A Coruña.

PUBLICIDAD

Después de que Trump haya ordenado retirar soldados de Alemania y cuestionada acerca de si cree que puede pasar lo mismo en España, Díaz ha señalado que "basta ya de amenazas, basta de chantajes".

Remarca que España es "una referencia hoy en el mundo, defensores de la legalidad internacional, de los derechos humanos y, por supuesto, del derecho internacional". Apunta que es algo que defiende tanto en Palestina como Venezuela y Cuba.

PUBLICIDAD

Así, dice "clamar" para que "la comunidad internacional, empezando por la señora Von der Leyen, se pongan delante y que Europa ejerza el peso institucional de legalidad internacional que tiene". "Lo hace nuestro presidente del gobierno y lo hace el gobierno de España, pero no es suficiente", agrega.

"Basta de amenazas, basta de chantajes y, desde luego, lo que a mí me gustaría es un paso adelante por la Comisión Europea señalando el camino al señor Trump", incide.

PUBLICIDAD

DEMANDA LA LIBERACIÓN DE LA FLOTILLA

Asimismo, ha demandado la liberación "inmediata" de las personas de la flotilla retenidas "de manera completamente ilegal" por Israel, entre los que hay españoles.

PUBLICIDAD

"Estamos trabajando", asegura, tanto ella como el ministro de Exteriores, "para que se haga realidad esta medida".

"Es bastante increíble es que el señor Trump esté amenazando a todos los países en el mundo y no hagamos absolutamente nada", censura.

PUBLICIDAD

Igualmente, ha pedido que "pare la guerra ya en Irán", puesto que "los costes de la guerra son demasiado elevados no solo por el número de muertes, que es lo principal". Resalta que el coste económico y social "ya está" en España y en el mundo.