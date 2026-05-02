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Cuatro fallecidos desde el comienzo de la operación de Puente de Mayo

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Madrid, 2 may (EFE).- Cuatro personas han fallecido en sendos accidentes que se han registrado en las carreteras desde las tres de la tarde del jueves, cuando comenzó la operación especial de Tráfico con motivo de la festividad del Puente de Mayo, y hasta las 20.00 horas de este sábado.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico han informado de que en las últimas 24 horas se han producido dos siniestros en los que ha perdido la vida una persona en cada uno de ellos. Uno de ellos ha tenido lugar en Alicante y el segundo en Albacete.

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En este último, un hombre de 55 años ha perdido la vida cuando la motocicleta que conducía se ha salido de la vía en el término municipal de Ayna. El accidente ha ocurrido pasadas las nueve de la mañana en el kilómetro 57 de la CM-3216.

Además, el viernes por la mañana se produjeron otros dos siniestros en los que fallecieron otras dos personas en Coruña y Cuenca.

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El dispositivo de la DGT, que comenzó a las 15.00 horas del día 30, se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo de tiempo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.

La previsión de movimientos diarios es de en torno a 1,5 millones algo superior a la registrada el año pasado. EFE

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