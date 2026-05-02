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72-85. Ilunion, rey de Europa nueve años después

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Madrid, 2 may (EFE).- Ilunion se llevó el triunfo en la Copa de Campeones de Europa de baloncesto en silla de ruedas al imponerse en la final celebrada en Madrid al Thuringia Bulls alemán, sumando su cuarto título continental nueve años después de lograr el último.

Siete años después de enfrentarse en la final de la Copa de Campeones de Europa, Ilunion y Thuringia Bulls volvieron a verse las caras en la lucha por el ansiado trofeo continental y, en esta ocasión, fue el equipo madrileño el que se llevó la victoria, tomándose la revancha de las derrotas en 2018 y 2019.

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Ilunion, ejerciendo de anfitrión, tuvo a favor a los cerca de mil aficionados que acudieron a la pista del Go Fit Vallehermoso, dónde todos los asistentes disfrutaron de un partido de alto voltaje.

Los dos primeros cuartos fueron de mucha igualdad, sin que ninguno de los dos equipos lograse tener una ventaja abultada que hiciese sufrir a su rival, llegando al descanso con tres puntos arriba Thuringia.

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En el tercer cuarto todo cambió porque Ilunion supo buscar las costuras de Thuringia, que no supo frenar el vendaval ofensivo que imprimieron el australiano Bill Latham, el mexicano Luis Eduardo Jasso y los británicos Terry Bywater y Gregg Warburton, con la ayuda en defensa de la también británica Charlotte Moore.

Ilunion fue canasta a canasta abriendo brecha hasta tener una diferencia que llegó a ser de once a falta de poco más de dos minutos y que hizo imposible la remontada del equipo alemán, en el que destacó Vahid Gholamazad con 19 puntos.

En el conjunto español el máximo anotador fue Terry Bywater con 24 puntos y 4 rebotes, nueve menos que Jasso, que registró 13 capturas.

El mejor quinteto fue el formado por Joakim Linden (Thuringia), Ben Fox (Amiab Albacete), Gregg Warburton (Ilunion), Marie Kier (Thuringia) y Filippo Carossino (Briantea84).

Ficha técnica:

72 - Thuringia Bulls (21+21+14+16): Gholamazad (19), Kier, Haoluski (18), Lindén (15) y Twigt (6) -quinteto inicial- Cegil, Hager (2), Klein, Glossner (2), Jordi Ruiz (10), Albrecht y Bienek.

85 - Ilunion (22+17+23+23): Warburton (13), Dani Stix, Latham (7), Diallo (8) y 'Pincho' Ortega (12) -quinteto inicial- Charlotte Moore (2), Josema Conde, Dani Díaz (1), Bywater (24), Jasso (18), Leard y José Leep.

El equipo manchego, que se quedó sin final al perder con Ilunion, logró la medalla de bronce al superar en el partido por el tercer y cuarto puesto a Briantea84 Cantú (68-58), con la actuación destacada del británico Phil Pratt, que anotó 25 puntos.

Amiab Albacete (2022, 2023, 2024 y 2025) e Ilunion (1997, 2016, 2017 y 2026) son los equipos españoles más laureados de la competición con cuatro títulos.

En general, el más laureado de la competición es el Lahn-Dill alemán, que posee 7 títulos, dos más que el Galatasaray turco (5) y el BC Verkerk de Países Bajos (5). EFE

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