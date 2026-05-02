Kokushvili: "Este título no se puede explicar con palabras"

Leganés (Madrid), 2 may (EFE).- Beka Kokushvili, jugador georgiano del Silicius Alcobendas y autor del ensayo que dio la victoria a su equipo en la final de la Copa del Rey de Rugby ante el Cisneros, señaló a EFE que "este título no se puede explicar con palabras".

El tercera del Alcobendas calificó de "increíble" el ambiente que hubo esta tarde en el Estadio Ontime de Leganés. "No lo voy a olvidar nunca", dijo respecto a las dos aficiones que llenaron tres cuartas partes del recinto.

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El capitán del Complutense Cisneros, Ike Irusta, declaró a EFE que "un par de errores puntuales" propiciaron la derrota de su equipo (39-40).

El apertura del cuadro complutense explicó que la lesión de su compañero Jorge González, en el minuto 61, que obligó a parar el encuentro 10 minutos, aproximadamente, les pudo haber cortado el ritmo porque estaban en "un buen momento".

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Sobre el gran ambiente en el estadio, Irusta se mostró "muy orgulloso por toda la gente que ha venido" y destacó su importancia de cara al futuro del rugby español. EFE