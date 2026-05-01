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Zapatero advierte que "ya no hay truco": "Vox y PP, la misma cosa es"

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Cártama (Málaga), 1 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido este viernes que "ya no hay truco" porque se ha demostrado que las políticas del PP y Vox son iguales "en contra" de la inmigración o del cambio climático y sin condenar la guerra: "Vox y el PP, la misma cosa es".

Zapatero ha participado en Cártama (Málaga) en un acto de partido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para arropar a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el que ha avisado de que en las elecciones "votar al PP es lo mismo que votar a Vox, y votar a Vox es lo mismo que votar al PP".

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Ha lamentado que esos partidos tienen "la misma política de insultar, descalificar, injuriar gravemente al Gobierno y especialmente al presidente", como cree que ha hecho en este primer día de campaña el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Jaén.

"No caben los insultos como ha hecho" Abascal, promoviendo "las peores pasiones", ha dicho Zapatero, quien ha reclamado que "no siembren más odio" y den "golpes" a la Constitución.

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Ha hecho un llamamiento especial al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes le "secundan" en los medios, para que diga "ya basta" de insultar al presidente.

Zapatero ha defendido que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "ha hecho lo que han hecho todas, trabajar, tener una ayuda, un apoyo" y "ni el 'sursum corda'" le va a convencer de lo contrario porque él lo sabe "como nadie".

Ha pedido a la derecha que busque tener una mayoría parlamentaria "de otra manera", abandonando "el insulto, la descalificación, la deshumanización, el ataque a las familias".

Ha reclamado a la derecha que confronte las políticas, las ideas y la gestión "y no las familias", si tienen coraje y "no son cobardes".

Por otra parte, ha destacado el "orgullo" de que el Gobierno de Sánchez haya dicho "no" a Donald Trump en el gasto en Defensa: "Pedro, nos dejas muy tranquilos, sobre todo para el futuro", le ha dicho.

Además, ha emplazado al presidente estadounidense a retirar "los misiles, los ataques a Irán y que se siente a negociar una paz".

También ha lanzado un mensaje a los inmigrantes para decirles que se sienten "orgullosos" de ellos y por ello les ha pedido "perdón en nombre de los insensatos, de los xenófobos, de los irresponsables, porque eso no es España".

Ha mostrado su orgullo por que este jueves le llamara un venezolano para decirle que tenía la nacionalidad y se sentía orgulloso de ese pasaporte. "Eso es ser patriota, de una España que acoge, que reconoce, que ampara", ha añadido.

Zapatero ha asegurado que él siempre está "contento, positivo y en campaña, más" e incluso ha ironizado con que a él le "estimula" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "cada uno tiene sus debilidades".

Ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "no quiera" debatir con Montero, y le ha dicho que la Andalucía "admirada" es la que construyó el PSOE con los expresidentes andaluces socialistas al frente.

Ha resaltado que la exministra es "trabajadora, capaz, valiente", y ha advertido que "hay presidentes que están para estar y presidentas que están para hacer lo que necesita Andalucía".

Zapatero ha opinado que "todo hay que pelearlo", como cuando 25 compañeros fundaron el PSOE: "Ya os advierto, hay remontada; venga, a por ella", ha concluido. EFE

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EFE

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