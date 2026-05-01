La CUP pide la "máxima respuesta del Estado" para que Israel libere al activista retenido

Barcelona, 1 may (EFE).- La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha exigido este viernes la "máxima respuesta por parte del Estado" para que el activista hispano-palestino retenido por Israel, Saif Abukeshek, pueda volver a casa "sano y salvo".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona desde la manifestación convocada por los sindicatos alternativos de la Taula Sindical de Catalunya, entre los que está la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la que Abukeshek es miembro.

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Vega ha subrayado que de los dos activistas de la Flotilla que Israel ha "retenido de forma ilegal", uno es un "sindicalista palestino-catalán".

"Cuando uno defiende a los trabajadores de este país, también lo hace con carácter internacionalista", ha dicho la diputada anticapitalista, que ha calificado la retención de los dos activistas de "secuestro".

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Ha añadido que Abukeshek se embarcó en la Flotilla para denunciar que "el genocidio aún sigue".EFE

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