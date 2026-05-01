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Jódar se ejercita en el Bernabéu antes de ir a Roma

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Madrid, 1 may (EFE).- El español Rafa Jódar, eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid el pasado miércoles, derrotado por Jannik Sinner, se ejercitó este viernes en la pista de tierra instalada en el estadio Santiago Bernabéu antes de partir este fin de semana a Roma a disputar el Masters 1000 del Foro Itálico.

El madrileño de 19 años, sensación del evento de la Caja Mágica, que disfrutó el jueves de jornada de descanso, publicó en su cuenta oficial de instagram imágenes en la cancha de arcilla, vestido con una camiseta del Real Madrid con el número 5 a la espalda y el nombre de Bellingham, su ídolo, que ha asistido varias veces a los partidos de Jódar.

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"Entreno en un lugar mágico", puso en su cuenta de la red social Rafa Jódar que también aprovechó su estancia en el estadio para realizar algunos momentos con el balón con lanzamientos de penalti a una de las porterías.

Rafa Jódar, que en Madrid logró por primera vez disputar unos cuartos de final de un Masters 1000 y que fue la revelación de la competición, viajará en las próximas horas hacia Roma para disputar el próximo torneo, el Masters 1000 que arranca el lunes y luego disputará Roland Garros. EFE

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